Receptionspersonal

Caravan Club Of Sweden, Dalasektionen / Butikssäljarjobb / Sala
2026-01-01


Vi söker receptions personal till campingen för innevarande säsong.

I arbetsuppgifterna ingår att sköta receptionen med tillhörande minibutik/kiosk,
registrera gäster samt kassa hantering. Vissa bisysslor förekommer som daglig koll av servicehus.
Du som söker bör vara glad och positiv samt ha lätt att få kontakt med gästerna,
och kunna ta in besökarnas synpunkter både positiva som negativa.
Du som söker bör klara svenska i både tal och skrift samt även ha hygglig kunskap
i engelska för att klara våra utländska gäster, Naturligtvis är ytterligare ett språk
som exempelvis tyska meriterande.
Arbetet innebär oregelbundna arbetstider och innefattar även kvällar och helger. Du som söker måste vara 18 år eller äldre pga. ensamarbete.
Silvköparens camping säsong omfattar perioden 27 April t.o.m. 4 Oktober.
Verkar jobbet intressant?

Skicka då snarast in din ansökan med ett kort CV till Caravan Club Dalarna på
silvkoparenjobb@gmail.com.
Vi kommer sedan att kalla till en intervju på campingen i Sala.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-15
E-post: silvkoparenjobb@gmail.com

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Caravan Club Of Sweden, Dalasektionen
Silvköparen 100 (visa karta)
733 97  SALA

Arbetsplats
Caravan Club Of Sweden, Silvköparens Camping

Kontakt
Tobias Rindegren
0703601467

Jobbnummer
9666845

