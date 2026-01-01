Receptionspersonal
2026-01-01
, Heby
, Surahammar
, Västerås
, Avesta
Vi söker receptions personal till campingen för innevarande säsong.
Vi söker receptions personal till campingen för innevarande säsong.
I arbetsuppgifterna ingår att sköta receptionen med tillhörande minibutik/kiosk,
registrera gäster samt kassa hantering. Vissa bisysslor förekommer som daglig koll av servicehus.
Du som söker bör vara glad och positiv samt ha lätt att få kontakt med gästerna,
och kunna ta in besökarnas synpunkter både positiva som negativa.
Du som söker bör klara svenska i både tal och skrift samt även ha hygglig kunskap
i engelska för att klara våra utländska gäster, Naturligtvis är ytterligare ett språk
som exempelvis tyska meriterande.
Arbetet innebär oregelbundna arbetstider och innefattar även kvällar och helger. Du som söker måste vara 18 år eller äldre pga. ensamarbete.
Silvköparens camping säsong omfattar perioden 27 April t.o.m. 4 Oktober.
Verkar jobbet intressant?
Skicka då snarast in din ansökan med ett kort CV till Caravan Club Dalarna påsilvkoparenjobb@gmail.com
.
Vi kommer sedan att kalla till en intervju på campingen i Sala. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-15
E-post: silvkoparenjobb@gmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Caravan Club Of Sweden, Dalasektionen
Silvköparen 100 (visa karta
)
733 97 SALA Arbetsplats
Caravan Club Of Sweden, Silvköparens Camping Kontakt
Tobias Rindegren 0703601467 Jobbnummer
9666845