Receptionschef
Strawberry Services AB / Receptionistjobb / Strömstad Visa alla receptionistjobb i Strömstad
2026-07-09
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Enjoy the good life! 10 meter från havskanten, här på den vackra Bohuslänska Rivieran, upplever du Resorten. Med modern och internationell touch, en lovely och lively attityd och grannar som Kosterhavet och magiska Kosteröarna, naturreservatet Nötholmen och en 18-håls golfbana boostar vi dig, din familj, dina vänner och kollegor med en resort lifestyle fylld med feelgood, livsnjutning och den allra skönaste viben. Feel The Vibe - umgås, upplev och livsnjut. Du är alltid varmt välkommen till oss på Strömstad Spa & Resort! Vill du bli en del i vårt härliga Resorten-team? Vi ser fram emot din ansökan!
Är du vår nya Front Office Manager? Forma framtiden tillsammans med oss på Strömstad Spa & Resort!
Vill du ha en nyckelroll på en av regionens mest spännande resmål? Brinner du för service i världsklass, affärsutveckling och att bygga högpresterande team? Då är det dig vi letar efter!
Strömstad Spa & Resort är mitt i en expansiv och spännande fas där vi aktivt stärker vår position som den ultimata destinationen. Nu söker vi en passionerad, driven och trygg ledare som vill ta ett helhetsansvar för driften av vår reception och lyfta gästupplevelsen till absolut världsklass. Hos oss handlar det inte bara om att checka in gäster – det handlar om att skapa magi och minnen för livet.
Om rollen – Bli hjärtat i vår resort
Som Front Office Manager har du det övergripande ansvaret för hotellreceptionen, som är navet i hela vår verksamhet. Eftersom vi är ett resorthotell väver du och ditt team samman gästens hela vistelse – från boende och prisbelönt spa till restaurangbesök och fartfyllda aktiviteter – till en fantastisk helhet.
Du kliver rakt in i hotellets ledningsgrupp, rapporterar direkt till vår Hotel Manager och får ett genuint mandat att påverka och utveckla verksamheten.
Dina huvudsakliga ansvarsområden:
Inspirerande Ledarskap: Du rekryterar, schemalägger, coachar och utbildar ditt team. Du är en synlig ledare som är delaktig i drift och som får ditt team att glänsa.
Affärssinne & Ekonomi: Du driver avdelningens budget, optimerar merförsäljning, gör prognoser och följer upp KPI:er med ett skarpt öga för lönsamhet.
Drift & System: Du kvalitetssäkrar rutiner, hanterar gästfeedback och optimerar våra hotellsystem (PMS) för att säkerställa en sömlös gästresa dygnet runt.
Cross-functional samarbete: Du arbetar tätt tillsammans med övriga avdelningschefer (restaurang, spa, housekeeping m.fl.) för att maximera resortens totala drift och gästnöjdhet.
Vem är du?
Vi söker en trygg och karismatisk ledare som älskar när tempot är högt och som drivs av ett stort eget ansvar. Du är strukturerad nog att hålla ordning på siffror och system, men flexibel nog att hantera högsäsongens mest intensiva och härliga dagar med ett leende.
Vi vill att du har:
Flera års erfarenhet av hotellreception i en ledande roll (t.ex. som Receptionschef eller Biträdande Receptionschef).
Erfarenhet från resort-, spa- eller konferenshotell (detta är starkt meriterande!).
Goda kunskaper i hotellsystem (PMS), schemaläggningsverktyg samt ekonomi och budgetering.
Förmågan att kommunicera obehindrat på både svenska och engelska, i såväl tal som skrift.
Vad vi erbjuder dig
Vi erbjuder mer än bara ett jobb – vi erbjuder en spännande karriärresa på en levande och dynamisk arbetsplats!
En nyckelroll: Stor frihet att forma, utveckla och sätta din egen prägel på avdelningen.
En stark företagskultur: Ett engagerat och passionerat team som stöttar varandra och har roligt på jobbet.
Plats i ledningsgruppen: Direkt möjlighet att påverka resortens utveckling och framtid.
Tjänsten: Heltid, med varierande arbetstider (dag, kväll och helg). Sista dag att ansöka är 2026-08-23. Urval och intervjuer sker löpande, så vänta inte med att skicka in din ansökan – tjänsten kan tillsättas innan sista datum!
Är du redo att ta nästa steg och skapa magi med oss? Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Strawberry Services AB
(org.nr 556828-7790)
Kebalvägen 229 (visa karta
)
452 40 STRÖMSTAD Arbetsplats
Strömstad Spa & Resort Kontakt
Rekryterare
Marlene Olofsson marlene.olofsson@stromstadspa.se +46761002006 Jobbnummer
9998716