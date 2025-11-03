Receptionschef
2025-11-03
Är du redo för en ny utmaning och vill vara en del av teamet på Comfort Hotel Linköping City? Vi söker efter en driven och ambitiös receptionschef som vill leda och utveckla både receptionen och hotellet.
Comfort Hotel® Linköping City är ett nyöppnat franchise-hotell från hotellkedjan Strawberry. Det tidigare Clarion Collection Hotel Saga har bytt namn till Comfort Hotel Linköping City. Vid Linköpings mittpunkt, Stora torget, hittar du oss. Ett mysigt hotell som erbjuder 75 st hemtrevliga rum och närheten till stadens shopping och sevärdheter.
Comfort Hotel® är den del av kedjan som lovar att ge våra gäster vad de behöver, och skippar det onödiga. Vi ligger väldigt centralt och erbjuder service, urban design och sociala ytor med fokus på miljö. Vi är avslappnade, men med hög energi och till ett överkomligt pris. Easy on the wallet. Easy access. Easy on the planet. Easy to enjoy. EASY.
Som receptionschef ser vi att du är en riktig glädjespridare och ser alltid till att dina gäster trivs och mår bra - service är något du brinner för! Du älskar att möta nya människor och ge dem den bästa möjliga upplevelsen. För att passa i rollen som receptionschef tror vi att har ett bra sinne för hur man organiserar och planerar arbetet samt har en flexibel inställning och är lösningsorienterad. Dina främsta arbetsuppgifter kommer vara att leda och fördela arbetet i receptionen, se till att rutiner följs, stötta och hjälpa dina kollegor samt utveckla hotellets drift. Tjänsten är till cirka 50% administrativt arbete och 50% i driften. Du deltar också i hotellets ledningsgrupp med fokus på utveckling, effektivisering och förbättringar som stärker kundupplevelsen.
Ditt arbete kommer även att innefatta följande uppgifter:
Schemaläggning av reception och frukostpersonal
Introduktion av ny personal
Personalansvar
Kontakt med samarbetspartners
Fakturering
Beställningar
Handleda personal
Upprätta och utveckla rutiner
Goda kunskaper i svenska och engelska, både muntligt och skriftligt
Tidigare erfarenhet som receptionist eller inom restaurang
Meriterande:
Arbetat inom Strawberry
Har erfarenhet av ledarskap
Erfarenhet av Mews
Arbetet som receptionschef är en tillsvidaretjänst på 100 %, med sex månaders provanställning och innefattar i första hand dagtidsarbete.
Tror du att denna tjänst är något för dig? Tveka inte att skicka in din ansökan redan idag då tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-03
E-post: jobb@overstemorner.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Receptionschef". Omfattning
Hotel Saga i Linköping AB
Hantverkaregatan 1
Saga i Linköping AB, Hotel
Saga i Linköping AB, Hotel Jobbnummer
