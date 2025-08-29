Receptionsansvarig Ski Lodge
2025-08-29
Vi söker dig som vill vara en del av vårt starka ledarteam på Romme Alpin. Hotellet är ett av Dalarnas största vintertid och ligger i bästa ski in - ski out. Som receptionschef jobbar du i nära samarbete med lokalvård, bokningsavdelning samt restauranger för att ge gästen den bästa totalupplevelsen. Hotellet har 169 rum med 700 bäddar som under vintersäsongen har ca 50 000 gästnätter. Den vanligaste gästen på hotellet är barnfamiljer.
Vi sätter stort värde på ett tydligt och personligt ledarskap med stor omsorg för både gästens och personalens upplevelse. Vårt övergripande mål är att medarbetare och gäster ska trivas, vilja återkomma och rekommendera Romme Alpin till andra.
Som receptionschef jobbar du i den dagliga verksamheten och ansvarar för kvalitet, effektivitet och gästbemötande. Du är länken mellan det strategiska och det operativa arbetet.
I din roll rekryterar, utbildar och coachar du ditt gäng. Tydlighet, trygghet, mod och att vara stolta över det vi gör är begrepp vi ska lyckas på Romme Alpin. Du ser fram emot att jobba aktivt med din personalstyrka för att skapa trivsel och tillsammans ge gästen den bästa upplevelsen.
Tjänsten är en tillsvidareanställning. Vi tillämpar s.k. årsarbetstidsavtal där vi arbetar hårt på vintern och är lediga mycket på sommaren. Arbetstiderna varierar där tidiga morgnar, sena kvällar och helger ingår.
Om Romme Alpin
Romme Alpin är Sveriges sjätte mest besökta skidanläggning och ligger bara 22 mil från Stockholm. Vi är ett familjeägt företag som driver hela anläggningen i egen regi - från liftar till hotell och restauranger. Vår vision är att ge våra gäster en skidupplevelse som alltid överträffar förväntningarna. Ski Lodgen är hjärtat för våra övernattande gäster, där frukost, middag och lunch serveras i Lodgerestaurangen.
Läs mer på www.rommealpin.se.
Är du intresserad?
Ansökan innehållande CV, foto och personligt brev mailas till andreas.larsson@rommealpin.se
Sista ansökningsdag onsdag 3:e september.
Sista dag att ansöka är 2025-09-03
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare: Romme Alpin AB
http://www.rommealpin.se
Koppslahyttan 111 (visa karta
)
781 98 BORLÄNGE
