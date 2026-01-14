Receptionsansvarig
2026-01-14
Vi söker en driven Receptionsansvarig!
Vi söker dig som vill leda vår Reception
Då vi är en liten organisation innebär tjänsten både att du planerar och leder arbetet i receptionen samt dagligt Receptions arbete /butik (såsom in- och utcheckning, hantering av bokningar samt butik, och ibland även frukost-servering).
Vi lägger stor vikt vid att du har de personliga egenskaper som krävs för god planering och för att leverera genuin service. Då detta är en ansvars tjänst måste du ha tidigare erfarenhet av att organisera och leda arbete. Flytande Svenska och Engelska i tal och skrift är ett krav. Tyska är Meriterande. Även data vana är ett krav Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-13
Via mejl
E-post: sokjobb@sivikscampinglysekil.se
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bil & Fritid i Lysekil AB
(org.nr 556607-9728)
