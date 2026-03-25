Receptionister / telefonister till Kustbevakningen
Publiceringsdatum2026-03-25Om tjänsten
Nu söker vi receptionister/telefonister vid behov till Kustbevakningen i Karlskrona - ett perfekt uppdrag för dig som är studerande, pensionär eller har en annan huvudsaklig sysselsättning. Uppdraget innebär att täcka upp vid frånvaro såsom sjukdom, ledighet, interna uppdrag eller liknande. Behovet är händelsestyrt, vilket betyder att du ibland kan få förfrågningar med kort varsel, exempelvis vid sjukfrånvaro, men även för mer planerade pass vid längre frånvaro.
I rollen behöver du inneha B-körkort, då enklare körningar av personbilar kan förekomma. Det kan exempelvis handla om att transportera en utskriven vattenvägsanalys eller att hämta upp förare av andra fordon.
Förekommande arbetsuppgifter:
• Ge informationsservice till kunder och medarbetare
• Ta emot besökare och bud
• Vara behjälplig med myndighetens behov av service (exempelvis inom bokning, kopiering, inköp eller registrering)
• Arbete med myndighetens telefonservice (t.ex. koppla samtal, beställa samtal, flytta anknytningar och ordna telefonkonferenser)
• Arbete med myndighetens telefonservice/växel, besvara och förmedla inkommande och utgående samtal
• Lägga in ny information i växelns minnesfunktion.
Uppdragsperiod och omfattning:
Tjänsten omfattar arbete som receptionist och är placerad på Kustbevakningens kontor på Stumholmen i Karlskrona. Behovet kan variera från enstaka timmar eller dagar till längre sammanhängande perioder över månader - och i vissa fall även år.
Uppdraget inte kan påbörjas innan en erforderlig säkerhetskontroll är genomförd enligt Kustbevakningens rutiner.
Krav för tjänsten:
• Minst sex (6) månaders arbetslivserfarenhet som receptionist och/eller växeltelefonist
• Goda kunskaper i MS Office eller likvärdigt
• Erfarenhet av att använda telefonväxlar och hänvisningssystem
• Kunna kommunicera obehindrat på svenska och engelska, såväl i tal som i skrift.
• B-körkort för minst automat
För att vi ska ha möjlighet att ta dig vidare i processen behöver du tydligt redogjort i ditt CV att samtliga ovan krav är uppfyllda. Ange vilket/vilka uppdrag som påvisar efterfrågad erfarenhet. Tidsperiod ska anges i år och månad ÅÅ-MM samt om det varit en heltid eller en deltidsanställning.
Om dig
Vi söker dig som trivs med att möta människor och ge service. Som person är du flexibel, ansvarstagande och lösningsorienterad. Du kan arbeta självständigt och samtidigt bidra till ett gott samarbete.
Om Kustbevakningen
Kustbevakningen ("KBV") är en civil statlig myndighet som ansvarar för miljöberedskap, räddningstjänst till sjöss och sjöövervakning. Dygnet runt, året om finns vi på plats längs hela Sveriges kust, där vi räddar, hjälper, övervakar och motverkar brott.
För att säkerställa en kompetensbaserad rekrytering använder vi oss i denna process av arbetspsykologiska tester. Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet. Urval sker löpande och sista ansökningsdag är 2026-04-14.
Kontaktuppgifter
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta ansvarig rekryterare: Anki Arnquist via e-post: anki.arnquist@adecco.se
Har du frågor angående registrering, var god kontakta supporten via info@adecco.se
Välkommen med din ansökan!
Fast lön
Sista dag att ansöka är 2026-04-14
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Adecco Sweden AB
https://www.adecco.com/sv-se
National Recruiter
Anki Arnquist Anki.Arnquist@adecco.se
