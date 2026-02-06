Receptionist/Undersköterska/Medicinsk sekreterare
2026-02-06
, Täby
, Upplands Väsby
, Sollentuna
, Danderyd
, Täby
, Upplands Väsby
, Sollentuna
, Danderyd
Vi söker dig som vill vara vårt ansikte utåt och som tycker det är roligt att ge våra patienter/besökare bästa tänkbara bemötande och service.
Vi söker dig som har erfarenhet från självständigt administrativt arbete och arbete i reception som har arbetat inom hälso- och sjukvården. Du har god dator- och telefonvana, god vana att bemöta patienter, ibland med skyddad ID.
Vi finns i Vallentuna Centrum. I huset finns även vår BVC, en rehabmottagning där arbetsterapeuter, sjukgymnaster, kiropraktor och dietister arbetare, barnmorskemottagning, barnläkarmottagning, gynekologmottagning samt ett KS lab.
HLM Korallen har ca 7700 listade patienter. På HLM Korallen erbjuder vi läkar- och sköterskemottagning, hemsjukvård, rehabiliteringskoordinator och BVC. Vi har också KBT-mottagning. Totalt är vi ca 20 medarbetare. Du kan läsa mer om oss på Vallentuna (regionstockholm.se)
HLM Korallen ingår i Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) som är en av Sveriges största vårdgivare. Vi erbjuder hälso- och sjukvård i livets alla skeden. Vi bedriver psykiatri, primärvård, geriatrik, ASIH, somatisk specialistvård, närakuter, habilitering, hjälpmedel och centrum för forskning. Tillsammans är vi drygt 11 500 medarbetare.
SLSO skapar goda förutsättningar för att du som medarbetare ska utvecklas och bli riktigt bra inom din profession. Vi erbjuder flextid, generös friskvårdsersättning, fri sjukvård samt löneväxling. Du kan läsa mer om det på Förmåner hos Stockholms läns sjukvårdsområde (regionstockholm.se)
Alla förekommande arbetsuppgifter som administratör/receptionist eller Medicinsk sekreterare på vårdcentral. Som administratör hos oss kommer du att vara enhetens ansikte utåt och en stödfunktion för hela vår verksamhet.
Du kommer bland annat stödja vårdprocessen med remisshantering, tidsbokning, journalhantering och service på telefon och via chatt. Du kommer arbeta i nära samarbete med enhetschefen och fungera som ett administrativt stöd. Arbetet innefattar även posthantering, lokalfrågor, inköp, förråds- och tvättbeställning samt bokning av tolk och sjukresetillstånd mm.
Allt eftersom mottagningens administration utvecklas kan arbetsuppgifterna anpassas och förnyas.
Kravspecifikation:
Bevis om skyddad yrkestitel för undersköterskor från Socialstyrelsen och/eller examen från utbildning till medicinsk sekreterare är ett krav.
Du har god datorvana och har lätt för att hantera nya digitala system och lösningar. Du har mycket goda kunskaper i svenska språket i tal och skrift samt goda kunskaper i medicinsk terminologi.
Det är meriterande om du har erfarenhet av arbete som medicinsk sekreterare inom primärvård samt vana att arbeta i TakeCare (journalstystem), Heroma (personaladministration) och Platina (dokumenthanteringssystem).
Anställningsform:
Tillsvidare anställning. Provanställning kan förekomma. Tillträde efter överenskommelse.Dina personliga egenskaper
Som person är du effektiv och noggrann. Du är trygg i din roll och kan självständigt strukturera dina arbetsuppgifter utefter verksamhetens behov. Samtidigt har du en god samarbetsförmåga och bidrar till ett gott arbetsklimat och ett gott bemötande av patienter. Du tar gärna initiativ och bidrar till utveckling och förbättring av administrativa processer.
Du bidrar till verksamhetsutvecklingen och utformar och reviderar lokala rutiner i enlighet med gällande riktlinjer. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet!
Övrig information:
Vi kommer löpande att gå igenom ansökningar och kan kalla till intervju innan sista ansökningsdag.
Varmt välkommen med din ansökan!
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk för intern omplacering, enligt gällande regelverk.
Vid patientnära arbete inom Stockholms läns sjukvårdsområde:
• tillämpas registerkontroll före beslut om anställning enligt SLSO:s övergripande anvisning för registerkontroll vid anställning.
• ska medarbetare som kommer att ha patientkontakt genomgå nyanställningsundersökning, enligt gällande direktiv, vilket sker genom företagshälsovården innan anställning.
• krävs, förutom svensk yrkeslegitimation, goda kunskaper i svenska språket motsvarande nivå C1 enligt den gemensamma europeiska referensramen (GERS). Samma krav är vägledande vad gäller icke-legitimerad personal med patientkontakt.
Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) är en av Sveriges största vårdgivare med 11 600 medarbetare. Vi erbjuder hälso- och sjukvård i Region Stockholms regi inom psykiatri, primärvård, geriatrik, ASIH, närakuter, somatisk specialistvård, habilitering och hälsa samt hjälpmedel. I samverkan med Karolinska Institutet bedriver vi forskning, utbildning och utveckling. https://www.slso.regionstockholm.se/.
