Receptionist till kund i Växjö
Adecco Sweden Aktiebolag / Administratörsjobb / Växjö Visa alla administratörsjobb i Växjö
2026-07-07
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Är du en positiv och serviceinriktad person som trivs med att ge ett professionellt bemötande? Är du strukturerad och gillar att arbeta administrativt i en roll med många kontaktytor? Då kan detta vara uppdraget för dig!Publiceringsdatum2026-07-07Om tjänsten
Vi söker nu en receptionist till en av våra kunder i Växjö. Som receptionist är du företagets ansikte utåt och har en viktig roll i att skapa ett välkomnande och professionellt intryck för besökare, kunder och medarbetare.
Rollen innebär en kombination av receptionsarbete och administrativa arbetsuppgifter där du har daglig kontakt med både interna och externa personer. Du blir en viktig del av verksamheten och bidrar till att den dagliga driften fungerar smidigt.
Exempel på arbetsuppgifter:
Ta emot besökare och ge ett professionellt och serviceinriktat bemötande.
Ansvara för receptionen och vara företagets första kontakt för besökare och medarbetare.
Hantera inkommande samtal och hänvisa besökare på ett professionellt sätt.
Utföra löpande administrativa arbetsuppgifter.
Samarbeta med kollegor för att säkerställa en välfungerande reception.
Uppdraget pågår från och med mitten av Augusti till sen höst. Arbetstiden är förlagd till måndag–fredag 07.00–16.00.
Om dig
För att trivas i rollen tror vi att du är en positiv och lösningsorienterad person som tycker om att hjälpa andra. Du är strukturerad, har lätt för att samarbeta och behåller lugnet även när tempot är högt. Du är van vid att ge god service och har ett professionellt bemötande i alla situationer.
Vi ser att du har:
Erfarenhet av kundservice, reception eller annat serviceinriktat arbete.
God datorvana och erfarenhet av administrativa arbetsuppgifter.
Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift.
Om anställningen
Tjänsten är ett konsultuppdrag via Adecco med placering hos kund i Växjö. Urval och intervjuer sker löpande, så skicka gärna in din ansökan redan idag.
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta ansvarig rekryterare, Emma Andersson, via emma.andersson@adecco.se
.
Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Adecco Sweden Aktiebolag
(org.nr 556447-2677), https://www.adecco.com/sv-se
Köpmansgatan 8 (visa karta
)
302 42 HALMSTAD Arbetsplats
Adecco Kontakt
Rekryteringskonsult / Business Manager
Emma Andersson Emma.Andersson@adecco.se Jobbnummer
9994960