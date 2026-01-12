Receptionist till Göteborg
2026-01-12
Är du en social och praktiskt lagd person som gillar att hålla ordning och hjälpa till på kontoret? Då är detta deltidsuppdrag som receptionist i Göteborg perfekt för dig!Om uppdraget
Vi söker en receptionist för ett konsultuppdrag på deltid hos vår kund i Göteborg. Uppdraget är med start omgående och pågår till och med 30 december 2026. Du arbetar på plats på kundens kontor i Göteborg 8-11 under vardagarPubliceringsdatum2026-01-12Arbetsuppgifter
Som receptionist kommer du att ansvara för att hålla kontorsytor, konferensrum, kök och hallar i ordning. Du ser till att AV-utrustning fungerar och åtgärdar mindre fel i mötesrummen, samt felanmäler större problem med AV/IT-utrustning, möbler och övrig utrustning till kunden. Du ansvarar även för att rengöra och fylla på kaffemaskinen dagligen, samt hantera avfall såsom kontorspapper, wellpapp, restavfall och osorterat brännbart, vilket slängs i miljöhuset.
Övriga arbetsuppgifter:
Beställningar av kontorsmaterial, hålla koll på/fylla på/hålla iordning kontorsmaterial
Ev beställningar av frukt
Beställningar och hämtning av fika
Vattna och sköta växter
Hjälpa till med rumsbokning
Hjälpa till med olika typer av kontorsgöromål i övrigtKvalifikationer
Man kommer att vara spindel i nätet, en "fixare", så man behöver vara praktiskt lagd och ha en bra digital kunskap (beställningar, tidsbokningar mm görs i digitala system). Man behöver också vara social och gilla att arbeta med olika typer av människor.
Gymnasium eller likvärdig utbildning
Minst sex (6) månaders arbetslivserfarenhet som receptionist och/eller växeltelefonist
Goda kunskaper i MS Office eller likvärdigt
Erfarenhet av att använda telefonväxlar och hänvisningssystem
Vad vi erbjuder dig
Som konsult hos Bemannia får du:
En nära kontakt med din konsultchef Möjlighet till fler spännande uppdrag Erfarenhet på lärorika arbetsplatser där din kompetens gör skillnad Trygga anställningsvillkor
Läs mer om hur det är att vara konsult hos oss här: Att jobba som konsult via Bemannia
Om ansökan
Sök tjänsten genom att klicka på ansök nedan. Ladda gärna upp ditt cv i word-format och på svenska. Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdag 20 januari.
Vi tar inte emot ansökningar via mail men har du specifika frågor kring tjänsten besvaras dessa av ansvarig rekryterare, Alicia Belila, alicia.belila@bemannia.se
För generella funderingar kring din ansökan eller vår rekryteringsprocess når du oss under kontorstid mellan 08:00-17:00
Så ansöker du
