Receptionist till Fenix - Föräldravikariat
Sabis AB / Receptionistjobb / Stockholm Visa alla receptionistjobb i Stockholm
2025-08-21
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Sabis AB i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Huddinge
, Botkyrka
eller i hela Sverige
I Fenixhuset i Hagastaden vid Norra Tornen ansvarar vi för fastighetens samtliga behov inom Worklife Hospitality. Vi ansvarar för servicetjänster, lokalvård, konferensverksamhet och i huset driver vi även restaurang Gastropol.
Verksamheten är bred och i nära samarbete med fastighetsägaren. Fenix och Gastropol riktar sig till alla som arbetar i huset och närområdet. Om rollen
Vi söker nu en engagerad och serviceinriktad receptionist till Fenix för ett föräldravikariat. I rollen är ditt uppdrag att leverera en kundupplevelse som genomsyras av Sabis målbild och kundlöfte - alltid, varje dag.
Som receptionist är du ansiktet utåt och säkerställer att alla besökare och anställda känner sig sedda, välkomna och trygga, samtidigt som du bidrar med glädje. Receptionen fungerar som en informationscentral där du vägleder, svarar på frågor och ser till att vardagen flyter på smidigt. Du tar emot och registrerar besökare, hanterar accesskort, fungerar som kontaktpunkt för både anställda och besökare samt håller en översikt över reception och lounge för att säkerställa att miljön alltid är inbjudande och välkomnande.
I rollen hanterar du post, bud och leveranser, ansvarar för enklare serviceuppgifter som underhåll av kaffemaskiner och vattentappar samt gör regelbunden översyn av kontor och konferensrum. Tjänsten är rörlig och kräver att du är närvarande i miljön. Du kan arbeta från olika platser i loungen men har alltid fullt fokus på att ge bästa möjliga service.Publiceringsdatum2025-08-21Profil
Vi söker dig som har en stark känsla för service och som trivs i en roll där du möter människor varje dag. Du är självständig, proaktiv och flexibel med förmågan att hantera flera uppgifter samtidigt och alltid leverera med noggrannhet. Du har goda kommunikativa färdigheter, en naturlig servicekänsla och talar samt skriver både svenska och engelska obehindrat. Du har erfarenhet av att arbeta i administrativa system och använder gärna Teams som arbetsverktyg.
Vi tror att du är en person som snabbt hittar information, löser problem och möter både kollegor och besökare med ett leende. Du har ett positivt förhållningssätt, gillar att skapa ordning och reda och tvekar inte att ta initiativ. Med din närvaro och ditt engagemang bidrar du till att skapa en trivsam och professionell miljö varje dag.
Vi erbjuder dig
• En arbetsplats med flexibla arbetstider och ett gott samarbete
• Ett värderingsstyrt företag där vi aktivt arbetar med ledarskap på alla nivåer
• Möjlighet till personlig utveckling genom utbildningar och möjlighet att byta tjänst inom företaget
• En trygg arbetsgivare med kollektivavtal och förmåner för alla anställda
• Vi erbjuder våra tillsvidareanställda subventionerad massage på arbetsplatsen varannan vecka och förmånliga rabatter på våra hotelldestinationer.Så ansöker du
Tjänsten är på heltid (40 timmar/vecka) och är ett vikariat med tillträde enligt överenskommelse. Vi behandlar ansökningar löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta vår Worklife Hospitality Manager Carolina Gustafsson på carolina.gustafsson@sabis.se
Välkommen med din ansökan! Besök gärna vår hemsida www.sabis.se
för att läsa mer om oss! Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sabis AB
(org.nr 556165-9888), http://www.sabis.se Kontakt
Carolina gustafsson carolina.gustafsson@sabis.se 0767-683632 Jobbnummer
9469561