Receptionist till Entréservice, Patientservice Umeå
Region Västerbotten, Servicecenter VB / Receptionistjobb / Umeå Visa alla receptionistjobb i Umeå
2025-09-11
, Vännäs
, Nordmaling
, Vindeln
, Robertsfors
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Västerbotten, Servicecenter VB i Umeå
, Skellefteå
eller i hela Sverige
Region Västerbotten arbetar för att god hälsa och hållbar utveckling ska stärka varandra. Vi tar ansvar för en jämlik välfärd och för att forskning och innovation ger resultat.
Digitalisering och Service är ett verksamhetsområde som finns för att ännu bättre och mer effektivt stödja Hälso- och sjukvården. Vi vill möjliggöra mer tid till vård genom smarta servicelösningar och digitalisering. Digitala lösningar och innovationer är en viktig del för att klara morgondagens utmaningar för sjukvården och där ligger Region Västerbotten i framkant. Vi arbetar i nära samarbete med Hälso-och sjukvården och har en stark relation. Vi vill vara en modern och flexibel arbetsplats med många olika förmågor som kan tillgodose framtidens behov. I dagsläget ingår fem verksamheter i verksamhetsområdet, vi finns i hela länet med verksamhet på alla tre sjukhusen i Västerbotten. Vi har ett spännande och utmanade arbete framför oss, tillsammans är vi starka!
Servicecenter är en enhet som ingår i Region Västerbotten Digitalisering och Service organisation som erbjuder och levererar värdeskapande servicetjänster till regionens medarbetare, patienter och medborgare. Genom hög tillgänglighet, effektiva processer och bemötande i världsklass skapar vi förutsättningar för en god upplevelse av oss som både vårdgivare och arbetsgivare.
Patientservice är en av fyra avdelningar inom Servicecenter som erbjuder och levererar värdeskapande servicetjänster till regionens medarbetare, patienter och medborgare. Patientservice omfattar centralreceptionen, information- och konferensservice, entrévärdar (entréservice) och patienttransport.
Nu söker vi en ny kollega på ett 6 månaders vikariat.Publiceringsdatum2025-09-11Arbetsuppgifter
Som receptionist hos oss ger du viktig service och möjliggör insatser som påverkar många. Du har en central roll och är den som välkomnar och tar emot patienter inför deras mottagningsbesök. I arbetsuppgifterna ingår bland annat hantering och registrering inför patienters mottagningsbesök samt kassaredovisning i centralreceptionen.
Som entrévärd ingår du i ett team av serviceinriktade medarbetare. I ditt arbete möter du patienter och besökare och hjälper till med vägbeskrivningar samt transporterar/ledsagar dem till och från sjukhusets alla avdelningar. Arbetet innebär att förflytta sig långa sträckor till fots varje dag och kan därmed vara fysiskt påfrestande. Som entrévärd är du även ansvarig för att se till att det finns rullstolar för allmänheten på plats där de behövs.
Arbetsrotation sker mellan dessa arbetsuppgifter enligt fastställt schema.Kvalifikationer
För att lyckas i rollen vill vi att du har några års erfarenhet från arbete i kassa, större reception eller kundtjänst ifrån kund- och serviceorienterad verksamhet.
Erfarenhet från någon form av värdskap är meriterande. Goda muntliga och skriftliga kunskaper i svenska språket samt god förmåga att uttrycka dig i tal på engelska. Ytterligare språkkunskaper är meriterande. Dator kommer att vara ett dina främsta arbetsverktyg varför du behöver ha god vana av datoriserade system, gärna från NCS Cross.
För att trivas i jobbet bör du vara flexibel och ha en vilja att utvecklas och lära dig nya saker. Att ge service i världsklass är för dig en självklarhet! Du har god samarbetsförmåga men kan även arbeta självständigt och ta egna initiativ och eget ansvar. Då arbetet innebär många olika kontakter med människor krävs att du kan anpassa ditt bemötande efter den person du i stunden har framför dig. Arbetet kan stundtals vara fysiskt krävande därför behöver du ha god fysik.
Varmt välkommen med din ansökan!
ÖVRIGT
Läs mer om våra förmåner för dig som jobbar med oss på webbsidanhttps://www.regionvasterbotten.se/nar-du-jobbar-hos-oss/formaner
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Om du har skyddad identitet och vill ansöka så kontaktar du rekryterande chef och skickar sedan in dina ansökningshandlingar via post. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C276777". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Västerbotten
(org.nr 232100-0222) Arbetsplats
Region Västerbotten, Servicecenter VB Kontakt
Sektionschef
Susanne Eriksson 090-785 90 91 Jobbnummer
9504687