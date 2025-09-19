Receptionist till Aqua Dental Borås
2025-09-19
Hej blivande receptionist-kollega!
Är du nyfiken på Aqua Dental och att bli en #Aquarebel? En #Aquarebel kännetecknas av värderingar som respekt för patienter och kollegor, en nyfiken, lyhörd och noggrann attityd, samt ett proaktivt och samarbetsvilligt förhållningssätt. Detta är inte något man blir, vi tror att det är något man är. Just nu är vi ca 800 kollegor som stolt bär titeln #Aquarebel,fördelat på 39 kliniker, fyra tandtekniska labb och ett supportkontor.
Aqua Dental befinner sig i en spännande tillväxtfas och öppnar löpande nya kliniker runtom i landet. Vår målsättning är att erbjuda Sveriges bästa och tryggaste tandvård genom passion, kvalitet och tillgänglighet.
Det vi alla har gemensamt är att vi:
Har en stark PASSION för att hjälpa varandra att bli bättre och strävar ständigt efter att bedriva tandvård i världsklass.
Alltid gör vårt yttersta för att leverera KVALITET i allt vi gör. Vi investerar kontinuerligt i fortbildning av våra medarbetare och har infört noggranna processer för att kvalitetssäkra vår verksamhet.
Verkar för att tandvård ska vara TILLGÄNGLIG för alla oavsett förutsättningar. Därför strävar vi efter att erbjuda våra tjänster över hela Sverige, särskilt i regioner med långa tandvårdsköer. Vi driver även projekt för pensionärer och de som lider av tandvårdsrädsla.
Delar du dessa värderingar är vi övertygade om att du kommer att trivas hos oss på Aqua Dental.
Som receptionist på Aqua Dental Borås blir du en del av ett duktigt team på ca 10 personer och kommer jobba i hjärtat av stan.
På kliniken kommer du att arbeta nära dina kollegor där du kommer få stöttning i det dagliga arbetet samt i din professionella utveckling. Du har i denna roll möjlighet att vara med och påverka din arbetsdag samtidigt som du levererar tandvård av hög kvalitet till våra patienter och är med och bidrar till att utveckla svensk tandvård. För att trivas i rollen ser vi att du har ett effektivt arbetssätt kombinerat med en ödmjukhet gentemot patienter och dina kollegor. Denna tjänst är en heltidstjänst med start enligt överenskommelse.
Vi söker dig som:
Har erfarenhet av administration och kundbemötande
Brinner för att ge service av högsta kvalitet
Är flexibel, tillmötesgående och kommunikativ
Har god förmåga att kommunicera på svenska och engelska i både tal och skrift
Meriterande för rollen är om du har erfarenhet inom tandvårdsbranschen och är examinerad tandsköterska.
Denna tjänst är en deltidstjänst (60%) med start så snart som möjligt eller enligt överenskommelse.
Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Så vänta inte med att skicka in din ansökan! Sista ansökningsdagen är den 12 oktober 2025.
Vid frågor om tjänsten är du varmt välkommen att kontakta TF klinikchef Jasmina Arnautovic, jasmina.arnautovic@aquadental.se
Alla ansökningar hanteras via Aqua Dentals rekryteringssida, där du kan skapa en profil samt ladda upp CV och personligt brev.
Vill du se mer av vad Aqua Dental gör och lära känna oss bättre? Besök vår hemsida, www.aquadental.se
eller följ oss på Instagram @aquadental. Ersättning
Lön enligt överenskommelse
Sista dag att ansöka är 2025-10-12
Detta är ett deltidsjobb.
(org.nr 556812-1189), https://www.aquadental.se Arbetsplats
Aqua Dental Kontakt
Jasmina Arnautovic jasmina.arnautovic@aquadental.se
9517607