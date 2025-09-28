Receptionist / Tandvårdsbiträde sökes i Helsingborg
2025-09-28
En trevlig mottagning, centralt i Helsingborg med lagom patientstock.
Du kommer att sköta receptionen( tar mot patienterna, svarar telefonen, bokning och betalning).
Alla de sedvanliga receptionist uppgifter och en del av tandsköterska uppgifter som: Assistering, steril arbete, att duka av och torka och att ta hand om kliniken (kasta sopor, städa kliniken.... etc).
Deltid 70-75%
Obs! Flytande svenska är ett krav
Sista dag att ansöka är 2025-10-12
E-post: info@kayyalidental.se
Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare Tandläkare Yasser Kayyali AB
(org.nr 559125-7232) Jobbnummer
9529855