Receptionist sommar 2026
Arjeplog Hotel Silverhatten AB / Receptionistjobb / Arjeplog
2026-02-07
Visa alla jobb hos Arjeplog Hotel Silverhatten AB i Arjeplog
Silver Resort - navet i turism- och biltestverksamheten i Arjeplog är en hotellkedja med fokus på testindustri, konferenser, event och vinterturism. Vårt syfte är att ge våra gäster en helhetsupplevelse med bästa service, det bästa boendet och spännande event. Sommartid är vår camping den naturliga samlingspunkten för fjällvandrare, fiskare och de bilburna besökarna - med utebad, aktiviteter, stugor och campingmöjligheter.
Vi söker personal till vår sommarsäsong 2026.
Receptionist
Som receptionist samverkar du med kollegor från andra avdelningar och sköter det dagliga receptionist-arbetet i enlighet med ledningens och din närmsta chefs direktiv. Ditt arbete är förlagt till receptionen i något av våra hotell, Kraja eller Silverhatten.
I dina arbetsuppgifter ingår bland annat:
Hotellreceptionist är Silver Resorts ansikte utåt och har mycket kundkontakt och det är därför viktigt med ett trevligt bemötande.
Det är viktigt att kunna samarbeta med hotellets övriga personal.
Att kunna koncentrera sig på flera arbetsuppgifter samtidigt.
Vissa tider på dagen kan många personer behöva hjälp samtidigt, det är bra att trivas med arbete i högt tempo.
Vem är du?
Du är serviceinriktad, lyhörd och flexibel.
Du som receptionist jobbar med internationella gäster och kollegor därför bör du vara social och ha goda språkkunskaper i tal och skrift.
Du är tillmötesgående och har lätt för att anpassa dig till olika situationer som kan uppstå i mötet med gästen.
Du har en välutvecklad förmåga att bemöta kunder och gäster med olika behov och förväntningar. Du hanterar feedback på ett bra och professionellt sätt.
Vi erbjuder
Du erbjuds ett aktivt och omväxlande arbete där du har möjlighet till eget ansvar, varierande arbetsuppgifter, personlig utveckling och utbildning anpassad till dig och dina arbetsuppgifter.
Tjänsten är en säsongsanställning under perioden juni 2025 till augusti 2025. Intervjuer sker löpande. Silver Resort har kollektivavtal och det finns personalboende att hyra.
Detta är ett uppdrag som passar dig som vill upptäcka Sveriges norra del och jobba mot företagskunder & privatkunder med högt ställda förväntningar.
Körkort är ett krav, då våra anläggningar ligger en bit ifrån varandra och du kan komma att behöva åka mellan.
Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-09
E-post: sophie.jonsson@silverresort.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Receptionist". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Arjeplog Hotel Silverhatten AB
(org.nr 556516-6492)
Silvervägen 1 (visa karta
)
938 31 ARJEPLOG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Silver Resort Kontakt
Receptionsansvarig
Sophie Jonsson sophie.jonsson@silverresort.se Jobbnummer
9729457