Receptionist, Scandic Visby
2025-12-08
Om hotellet
Scandic Visby är beläget med bästa utgångspunkt för att upptäcka medeltidsstaden eller ta sig vidare med bil ut på landsbygden. Ett härligt hotell med en känsla av resort, där rummen är uppdelade i olika byggnader. Vår restaurang är öppet året runt där vi serverar frukost på morgonen och middag på kvällen, med menyer som anpassas efter säsong. Under sommaren öppnar vi vår härliga uteservering med utomhuspool och för den som vill bada året runt, erbjuder vi den varma bubbelpoolen under bar himmel.
Vi som jobbar här fokuserar på ett personligt, trevligt och välkomnande bemötande mot våra gäster så klart, men också mot varandra. Vi har alltid fokus på vårt gemensamma arbete och sluter upp tillsammans där det behövs. Genom att vara ett team som jobbar med mycket inspiration och glädje skapar vi fantastiska hotellupplevelser för våra gäster
Vad innebär rollen som Receptionist?
Du som arbetar i receptionen är ansvarig för att våra gäster får service i världsklass. Du är spindeln i nätet som ser till att gästen alltid är i fokus. Du är den som går igenom ankomstlistan och lägger tid på detaljerna. Ser till att gästens önskemål uppfylls. Du har alltid ett leende på läpparna och en kreativ lösning i bakfickan. Du löser det mesta och är en stjärna på att vända en missnöjd gäst till en nöjd gäst. Din arbetsplats är vår lobby. För det är där du möter flest gäster. I ansvarsområdet ingår även administrativt arbete, säkerhetsarbete och arbete med försäljning.
Arbetet i receptionen innebär att checka in och ut hotellets gäster, hälsa välkommen och ge gästen den information den behöver om sin vistelse. Du hanterar bokningar i systemet Opera Cloud och hanterar administrativa uppgifter runt gäster och säkerhet. Allt arbete sker med gästnöjdhet och försäljning i fokus.
Hotellet har öppet dygnet runt och det är därför viktigt att du trivs med att arbeta i skift (förmiddagar, eftermiddagar och helger).
Vem är du?
För att passa i rollen tror vi att du har en väl utvecklad social förmåga och är kapabel att hantera att det händer många olika saker samtidigt. Det är mycket viktigt att du kan förmedla ett gott värdskap till hotellets gäster.
Du har också vana och kunskap i att arbeta med dator som arbetsredskap.
Eftersom arbetet till stor del består av att kommunicera med gäster är goda kunskaper i svenska och engelska en förutsättning. Talar du ytterligare ett språk är det meriterande. Vi ser gärna att du fyllt 20 år på grund av regelverket av vårt serveringstillstånd.
Allra viktigast är dock dina personliga egenskaper och din inställning. För att passa i rollen behöver du vara en lyhörd och prestigelös lagspelare som tar ett stort ansvar för dina arbetsuppgifter och helhetsresultatet. Meriterande är om du har någon form av utbildning inom Hotell.
Information om tjänsten
Tjänsten är ett vikariat på deltid ca. 40% från januari till mars, med stor möjlighet till säsongsarbete på 70-80% fram till augusti.
Hotellet är öppet dygnet runt alla dagar i veckan. Du arbetar i shift morgon och kvälls pass, vardagar och helger. Nattjänst kan förekomma.
Vi tar enbart emot ansökningar via vår hemsida. Alla ansökningar kommer att behandlas löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag, varför vi ber dig att ansöka så snart som möjligt. I denna rekrytering använder vi oss av ett enklare test om service vid urvalet.
Vi ser fram emot att välkomna dig till oss på Scandic Visby!
Vi når längre när olikheter bejakas. Hos oss får du utrymme att vara dig själv och utvecklas i den riktning du vill, med trygga villkor och schyssta avtal som grund. Ta med dig dina erfarenheter, ditt engagemang och ditt sätt att tänka till oss - bidra till en kultur där vi bryr oss på riktigt: om varandra, våra gäster och vår planet. Välkommen till Scandic Visby.
Våra värderingar
Vi är dedikerade
Vi levererar
Vi arbetar tillsammans
Vi är i rörelse Ersättning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Gotland Hotels & Properties AB
