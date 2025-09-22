Receptionist på heltid till Sundsvall
Uniflex AB / Receptionistjobb / Sundsvall Visa alla receptionistjobb i Sundsvall
2025-09-22
, Timrå
, Mark
, Härnösand
, Nordanstig
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Uniflex AB i Sundsvall
, Timrå
, Mark
, Härnösand
, Hudiksvall
eller i hela Sverige
Är du serviceinriktad person som trivs med att möta människor och vill vara ansiktet utåt för ett företag? Vi söker nu en receptionist på heltid till en av våra kunder i Sundsvall med start i november.
Vi arbetar med löpande urval, så skicka in din ansökan så snart som möjligt!
Eventuella namngivna referenser bör ha kännedom om att de finns i dina ansökningshandlingar.Publiceringsdatum2025-09-22Om tjänsten
Som receptionist blir du en nyckelperson i verksamheten där du skapar en välkomnande atmosfär för både besökare och medarbetare. Du ser till att allt flyter smidigt och bidrar till en professionell och trivsam arbetsmiljö.
Dina arbetsuppgifter i huvudsak
Arbetsuppgifterna innefattar:
• Ta emot och assistera besökare samt hantera incheckning.
• Administrativ kontorsservice.
• Besvara inkommande samtal och e-post samt vidarebefordra meddelanden.
• Ansvara för konferensrum och catering.
• Hantera post, passerkort och parkeringstillstånd.
• Samverka med olika avdelningar och säkerställa att interna processer fungerar smidigt.
Vem är du?
Vi söker dig som har en positiv och professionell inställning, gillar att möta människor och som brinner för att ge god service. Du är en person som ser vad som behöver göras och agerar proaktivt med målet att skapa en välfungerande reception och en positiv upplevelse för alla du möter.
För att lyckas i rollen ser vi gärna att du:
• Har flytande kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift.
• Är självgående, initiativtagande och lösningsorienterad.
- Är strukturerad och professionell.
• Har tidigare erfarenhet från en liknande roll.
Om verksamheten
Uniflex är ett auktoriserat bemanningsföretag som arbetar med uthyrning och rekrytering. I Sverige är vi drygt 3 000 anställda och finns på ett 40 tal orter. Vi är medlemmar i Almega Kompetensföretagen samt Byggföretagen och har kollektivavtal med LO, Byggnads, Unionen och Akademikerförbunden. Uniflex är kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöcertifierade enligt ISO 9001, ISO 14001 samt ISO 45001.
På Uniflex ser vi våra medarbetare som vår viktigaste tillgång och därför erbjuder vi följande:
Kollektivavtal
Tjänstepension
Friskvårdsbidrag och andra personalförmåner
Försäkringar
Marknadsmässig lön
Karriär och utveckling
Vi söker ständigt efter nya kollegor som arbetar i enighet med våra värderingar passion & execution.
Urval kommer att ske löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Du är varmt välkommen att höra av dig till Uniflex vid frågor om tjänsten! Ersättning
Fast l?n Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "67752". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Uniflex AB
(org.nr 556637-0341), http://www.uniflex.se Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Erika Larsson erika.larsson@uniflex.se 073-302 03 99 Jobbnummer
9520885