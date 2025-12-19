Receptionist på Gym
2025-12-19
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
OM TJÄNSTEN
Vi söker dig som kan komplettera vårt härliga och positiva gäng som håller ställningarna i receptionen och i gymmet på Slagskeppet Gym.
VI ERBJUDER
• Främst kvälls- och helgjobb. Vid behov även dagtid.
• Mycket varierande arbetsuppgifter, bl. a reception, kassa, försäljning, café, butik och städning.
• Du ansvarar själv för anläggningen under din arbetstid, men oftast har du sällskap av våra instruktörer, personliga tränare och våra medlemmar (som många betraktar Skeppet som sitt andra hem) så du är nästan aldrig ensam.
• Intervjuer sker löpande och vi tillsätter tjänsten när vi hittar rätt person.
OM DIG
• Du tycker om och är intresserad av människor
• Du gillar försäljning och finner en tillfredsställelse i att förbättra dina resultat. Tidigare erfarenheter av sälj är meriterande.
• Du är en engagerad och driven person med hög känsla för service.
• Du är självgående och initiativtagande då du under perioder kommer att vara ensam på plats i lokalen och därmed ha ansvaret för lokalen
• Du gillar rutiner och ordning och reda.
• Data- och kassavana är ett plus, men dina personliga egenskaper och förmågor väger tyngst.
• Du ska ha fyllt 18 år.
• Du är flexibel och kan ta jobb på relativt kort varsel.
OM SLAGSKEPPET
Kom och joina oss på Slagskeppet! Slagskeppet är en av Stockholms äldsta thaiboxningsklubbar och kvarlevorna av Rellos Gym - ett av de första riktiga gymmen i Sverige. Vi kör Styrketräning, Kampsport, Cirkelträning och Gym. Vi har även ett café som serverar grymma sallader i anslutning till vår reception.
Din blivande arbetsplats erbjuder ett socialt och varierande arbete där du får serva alla sorters människor i alla åldrar. Vi ligger i Kungl. Tennishallen på Lidingövägen på Östermalm. Närmaste T-bana är Gärdet.
Tidigare erfarenheter av sociala medier och/eller sälj är meriterande men inget krav.
Personligt brev måste bifogas med ansökan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-18
E-post: Jobb@slagskeppet.com Arbetsgivare Down Below AB
(org.nr 556793-7171)
Lidingövägen 75 (visa karta
)
115 41 STOCKHOLM Jobbnummer
9658035