Receptionist på deltid till ISS Facility Services AB!
2025-10-31
Som receptionist på ISS Facility Services kommer du vara ansiktet utåt och leverera god service gentemot externa besökare såväl som interna medarbetare. Din vänliga attityd och professionalism kommer att vara avgörande för att ge dem en positiv upplevelse. Om du trivs med att hjälpa andra och har en positiv inställning, ser vi gärna din ansökan!
OM TJÄNSTEN
ISS erbjuder professionell och strategisk Workplace Management till företag i hela Sverige. Dem hjälper sina kunder att skapa hållbara och inkluderande arbetsplatser. Arbetsplatser som bidrar till ökad trivsel och produktivitet.
Se filmen "Welcome to ISS" nedan:
ISS har idag ett spännande samarbete med en stor kund inom fordonsindustrin med flertalet siter i Sverige. Du som student får möjligheten att arbeta ca 2-3 dagar i veckan på siterna Arendal, Lindholmen och Lundby. Arbetet är förlagt under dagtid och kan variera mellan siter, vi ser därför att du är flexibel och kan ringas in med kort varsel. Som receptionist på ISS kommer du självständigt ansvara för receptionen, där öppning och stängning kan förekomma.
Du erbjuds
• En deltidstjänst på ca 2-3 dagar i veckan
• En flexibel arbetsplats med olika receptioner
• En introduktion på ca 2 dagar och interna utbildningar inför start
• Ett schemaläggningssystem där du lägger in din tillgänglighet
• En dedikerad konsultchef från Academic Work
Dina arbetsuppgifter
• Kund/besöksmottagning
• Post-pakethantering
• Mötesbokning
• Mail och telefon support
VI SÖKER DIG SOM
• Är obehindrad i Svenska och Engelska då båda språken används dagligen
• Studerar idag på minst 50% och har minst 1 år kvar på dina studier, alternativt har en annan sysselsättning på minst 50% som du kan intyga
• Kan tänka sig att arbeta på olika siter olika dagar och ringas in med kort varsel
• Är tillgänglig minst 2-3 dagar i veckan
Det är meriterande om du har
• Arbetat med liknande arbetsuppgifter tidigare i en reception
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Självgående
• Kommunikativ
• Initiativtagande
• Noggrann
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
INFORMATION OM FÖRETAGET
Ett citat från ISS:
"Var 660:e person som går till arbetet i Sverige är en ISS-medarbetare och det är vi stolta över. Vi är ett av Sveriges och Nordens största tjänsteföretag samt har över 450 000 medarbetare världen över. Det är våra medarbetare som är kärnan i vår verksamhet och förutsättningen för att kunna leva upp till vårt syfte, Connecting people and places to make the world work better. På ISS Facility Services skapar vi platser och miljöer som bidrar till bättre prestationer och en enklare, mer effektiv och trivsam tillvaro - levererade med omtanke och hög kvalitet av engagerade medarbetare."
Läs mer om ISS Facility Services AB här!
Vi ser fram emot din ansökan! Varaktighet, arbetstid, etc.
