Receptionist/kontorsassistent till EAB

Bli en del av något som håller
"Det håller" är EAB:s löfte, både externt och internt. Det håller grundar sig både i våra produkters tåliga konstruktion och hur vi tänker kring vårt arbete. Det ska kännas tryggt och utvecklande att välja EAB som sin arbetsplats - och vi är alla med och ser till att våra lösningar håller, långt in i framtiden.
Nu söker vi dig som älskar att serva och vara ansiktet utåt.
Kombinationen mellan att vara receptionist och kontorsassistent innebär att du måste kunna hantera många uppgifter samtidigt. Ingen dag är den andra lik och är du en person som trivs med variation är detta ett arbete för dig.
Vi söker dig som är noggrann, serviceinriktad och kommunikativ. Du är inte rädd för att ta ansvar och har en känsla för struktur. Eftersom vi arbetar på en internationell marknad är det också viktigt att du kan engelska i både tal och skrift.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper, och du får gärna ha en bakgrund inom ekonomi, lön eller övrig administration
I den här tjänsten kommer du att:
- Vara en servicefunktion inom hela EAB
- Arbeta med löpande uppgifter inom administration
- Ta emot besökare
- Administrera vår växel
- Hantera in/utgående post
- Köpa in kontorsmaterial
- Hantera bokningar/anmälningslistor
Vi söker dig som:
- Uppskattar att ha en central roll med många kontaktytor
- Är driven och vill framåt
- Är serviceminded och professionell
- Är intresserad av att använda och utveckla digitala verktyg
Vi erbjuder:
- Ett varierande arbete i ett tryggt och framåt familjeföretag
- En organisation där det inte är långt mellan ord och handling
- Möjligheter att utvecklas inom företaget
- Internutbildning
Hos oss får du arbeta i en framtidsinriktad och spännande organisation. Arbetet är varierande och intressant, vi kan lova dig att ingen vecka är den andra lik!
Om EAB
EAB är ett familjeägt företag beläget i Smålandsstenar, där vi på hederligt småländskt sätt har all konstruktion, produktion och utveckling under eget tak. Vi arbetar med tre produktområden: lagerinredningar, portar och stålbyggnader. Sedan starten 1957 har vi vuxit lika stadigt och stabilt som våra lösningar. Idag är vi 420 anställda och omsätter ca 2 500 MSEK.
