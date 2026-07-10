Receptionist Frösö Park Hotel
Strawberry Services AB / Receptionistjobb / Östersund Visa alla receptionistjobb i Östersund
2026-07-10
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Det finns en anledning till att det är just du som önskar att jobba i Nordic Choice Hotels. Du ser möjligheter på våra 100 destinationer. Du tror du kommer passa in i vår mångfald bland 16.000 anställda. Du är exalterad över våra fantastiska hotellkedjor och du har energi, mod och begeistring så det räcker och blir över. Vill du veta mer om oss? Vi ser fram emot din ansökan!
Är du en person som tycker om utmaningar och strävar efter att vara unik?
Om Frösö Park HotelVälkommen till Östersund och Frösön, med 3 minuter till Åre/Östersund flygplats och en bedårande utsikt mot fjällvärlden kan du på Frösö Park Hotel mötas, äta, sova, träna, vila, njuta och jobba, året runt.
Här finner du ett fantastiskt spa, utomhusaktiviteter runt knuten med golf, skidåkning, löpning, cykling, utomhusgym, hinderbana och Sveriges största hotell-gym. Här kan du låta pulsen gå upp och landa - samla ny kraft och inspiration.
Om tjänstenReceptionen är hotellets pulserande hjärta, receptionen är det första våra gäster möter och nu letar vi efter dig som vill vara vårt ansikte utåt och skapa magiska möten med våra gäster. Vi söker dig som vill jobba i ett team med högt tempo och engagemang, flexibilitet och där en dag aldrig är den andra lik!
• Har en varm och omtänksam personlighet- Tycker att det är roligt att småprata med både stora och små, och att göra någons dag lite bättre med små medel- Du ser det stora i det lilla och har en känsla för detaljer och kan ta snabba beslut när det behövs
• Du förstår att sälj = service och tillsammans uppnår vi våra uppsatta mål- Du är självständig och flexibel och gillar ett högt tempo- Du har goda datorkunskaper eller är ivrig att få lära dig just detta
Erfarenhet och färdigheterVi ser gärna att Du har erfarenhet från restaurang- eller hotellbranschenB - körkortSystemkunskap och då gärna hotellbokningssystemUtbildning inom service är meriterandeFör att klara av jobbet måste du vara strukturerad i ditt arbete och kunna hantera stressiga situationerBör behärska både Engelska och Svenska
Vi ger digEn härlig arbetsmiljö på en levande arbetsplats där ingen dag är den andre lik. Härliga kollegor som tillsammans ser till att lyfta varandra. Hotellet ligger naturskönt med mängder av outdoor-aktiviteter precis utanför dörren, hotellet har dessutom ett stort gym, prisbelönt spa och en stor restaurang.
Skicka in en ansökan idag, intervjuer sker löpande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Strawberry Services AB
(org.nr 556828-7790)
832 56 ÖSTERSUND Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Frösö Park Kontakt
Rekryterare
Rosalie Ebben rosalie.ebben@frosoparkhotel.se Jobbnummer
9999204