Receptionist för natt-och kvällpass
Hotel City Gävle AB / Receptionistjobb / Gävle Visa alla receptionistjobb i Gävle
2026-08-05
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Best Western Hotel City Gävle är ett trivsamt hotell i absolut bästa cityläge intill Gallerian Nian och Stortorget. Hotellet har 135 fräscha rum. I hotellet finns även konferenslokal, gym, lekrum, bastu, relax, restaurang och bar med fullständiga rättigheter.
Vi söker en receptionist som gärna har tidigare erfarenhet av yrket, och som tycker det är roligt och är van vid att hantera dagliga möten och situationer med människor.
Krav: Du ska ha fyllt 20 år, med tanke på att tjänsten innebär serveringsansvar och detta då är minimumålder för att få serveringstillstånd.
Vi söker någon som har god organisatorisk förmåga och är duktig på använda olika datorprogram. Någon som är serviceorienterad och har god förmåga att kommunicera med gäster och medarbetare.
Vår verksamhet bedrivs sju dagar i veckan, året runt. Hotellreceptionen är dessutom bemannad dygnet runt, vilket innebär att arbetstiderna kan variera mellan dag-, kvälls-, natt- och helgpass. Behovet vi ser nu innebär främst nattetid och kvällspass men kan även förekomma dagtid.
I arbetsuppgifterna ingår även att ta fram frukosten till våra gäster och till en mindre del att servera i restaurangen samt att hålla rent och snyggt i vår lobby.
Urval och intervjuer sker löpande, så skicka därför in din ansökan så snart som möjligt. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-20
E-post: platsannons@hotelcity.nu Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Receptionist". Arbetsgivare Hotel City Gävle AB
(org.nr 556409-3184)
Nygatan 8 (visa karta
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803 20 GÄVLE Jobbnummer
10022456