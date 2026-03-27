Receptionist | Extrajobb | Gävle
Manpower AB / Receptionistjobb / Gävle
2026-03-27
Vi söker dig som vill jobba extra som receptionist vid behov - både vid planerad ledighet och vid korttidsfrånvaro hos våra kunder. Du kommer att vara en viktig resurs som snabbt kan hoppa in där det behövs, ibland med kort varsel.
Vi söker dig som
* Är flexibel, pålitlig och tycker om att möta människor
* Har möjlighet att arbeta med kort varsel
* Kommunicerar flytande på svenska och engelska i tal och skrift
* Har tidigare erfarenhet som receptionist eller inom service
* Har en annan huvudsaklig sysselsättning på minst 50% (t.ex. studier eller deltidsarbete)
Dina arbetsuppgifter kan bland annat vara
* Ta emot och hjälpa besökare på plats
* Svara i telefon och hantera inkommande e-post
* Utföra enklare administrativa uppgifter
* Skapa passerkort till anställda och gäster
* Hålla ordning i pentryt - fylla på kaffe, diska och se till att det är rent och trivsamt
* Se till att receptionen är välkomnande och representativ - du är företagets ansikte utåt
Vi erbjuder dig
* Extraarbete vid behov hos olika företag och organisationer
* Möjlighet att bygga nätverk och samla värdefull erfarenhet
* Ett socialt, varierat och utvecklande arbete i professionella miljöerPubliceringsdatum2026-03-27Så ansöker du
Varmt välkommen med din ansökan genom att registrera ditt CV, urval sker löpande. Notera att vi inte tar emot ansökningar via mejl.
Om Manpower
Manpower är ett av världens största företag inom bemanning och rekrytering, med över 70 års erfarenhet i branschen. Vi hjälper människor att hitta rätt jobb och företag att hitta rätt personal - snabbt och effektivt. Med lokal närvaro och ett starkt globalt nätverk erbjuder vi uppdrag inom många olika yrken och branscher, både tillfälliga och fasta. Vi tror på att rätt person på rätt plats skapar framgång - både för individen och företaget.
Känns detta som ett uppdrag för dig? Urval och intervjuver sker löpande så skicka in din ansökan idag! Ersättning
Not Specified Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "e6c9c3ab-96d4-". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Manpower AB
(org.nr 556348-1588) Arbetsplats
Manpower Flexjobb AB Kontakt
Hanna Luokkamäki Hanna.Luokkamaki@manpower.se Jobbnummer
9824952