Receptionist/Ekonomiassistent till Sollentuna!
Wrknest AB / Receptionistjobb / Sollentuna Visa alla receptionistjobb i Sollentuna
2026-02-02
, Upplands Väsby
, Järfälla
, Danderyd
, Upplands-Bro
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Wrknest AB i Sollentuna
, Upplands Väsby
, Järfälla
, Danderyd
, Täby
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-02-02Om tjänsten
Vi söker nu för kunds räkning en driven och strukturerad Ekonomiassistent/Receptionist som vill ta sig an en bred roll med fokus på ekonomi och administration. Du kommer att arbeta i en varierande tjänst där cirka 60-80 % av arbetet är ekonomiuppgifter, med möjlighet att trappa upp ditt ansvar inom ekonomiområdet över tid.
Dina framtida arbetsuppgifter
Du kommer att ansvara för både administrativa och ekonomiska uppgifter, vilket kräver en god förmåga att prioritera och strukturera ditt arbete. Ditt ansvarsområde inkluderar bland annat:
Sköta telefonväxel och ta emot besökare.
Beställa kontorsmaterial, hantera inkommande post och mailinkorg.
Årsrapportering, matchning av kundinbetalningar och hantering av leverantörsfakturor.
Skapa betalningsfiler och hantera lunchkassa, inklusive avstämning av lunchkuponger.
Avtalshantering och eventuellt reseräkningssystem, inklusive kontroll av kvitton.
Vi söker dig som
För att lyckas i denna roll bör du ha en god förståelse för ekonomiarbete och erfarenhet av administrativa uppgifter. Du trivs i en serviceinriktad miljö och har förmågan att prioritera och strukturera ditt arbete effektivt. Vi ser även att du har:
Flytande kunskaper i svenska och engelska.
Erfarenhet av receptionist- och/eller administrativt arbete.
Kunskaper inom ekonomi och god datavana.
Erfarenhet av Excel.
Meriterande:
Kunskap i SAP.
I den här rollen spelar din personlighet stor roll, vi förstår att man kanske inte kan allt på en gång men det viktiga är att man har en vilja att lära. Därför tror vi att du som söker är serviceinriktad, prestigelös och noggrann. Du har ett öga för detaljer och trivs med att arbeta strukturerat och självständigt. Din förmåga att ställa frågor och prioritera arbetsuppgifter gör att du alltid levererar med hög kvalitet.
Övrig information
Start: Omgående
Plats: Sollentuna
Omfattning: Heltid - 8:30-17:00
Anställningsform: Konsultuppdrag i sex månader, med möjlighet till förlängning och överrekrytering.Företaget
Företaget erbjuder en dynamisk arbetsmiljö med möjligheter till personlig och professionell utveckling. Du kommer att få arbeta i en spännande roll där du successivt kan utvecklas inom ekonomiområdet.
Om Wrknest
På Wrknest gör vi inte som alla andra. Vi tror på att hela tiden våga se nya möjligheter och tänka nytt. När vi startade var det för att utmana gamla sätt att rekrytera på. Vi lever i en tid av snabb digital utveckling. Kunskap behöver förnyas kontinuerligt för att vara aktuell. Därför gäller det att kunna ställa om snabbt. Det här gör att vi inte enbart tittar på kandidatens CV vid en rekrytering. Istället ser vi till den samlade potentialen och erbjuder individanpassad upskilling. På så vis kan vi snabbt matcha de kunskapsbehov som finns just nu. Läs mer på www.wrknest.se.
Vill du söka tjänsten? Ansök redan idag! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7155905-1819865". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Wrknest AB
(org.nr 559293-2213), https://careers.wrknest.se
Medborgarplatsen 25 (visa karta
)
118 72 STOCKHOLM Arbetsplats
Wrknest Jobbnummer
9718621