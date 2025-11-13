Receptionist/Djurvårdare till Östhammar
2025-11-13
, Uppsala
, Heby
, Tierp
, Sala
, Uppsala
, Tierp
, Enköping
, Gävle
Är du beredd att jobba i en samhällsbärande verksamhet? Är du en kundorienterad djurvårdare/receptionist som vill ingå i ett välfungerande team med hög kompetens?
För att alla djur i Sverige ska få förutsättningar att leva ett så bra liv som möjligt finns Distriktsveterinärerna. Med beredskap dygnet runt, mottagningar över hela landet och unik kunskap om djurhälsa bidrar vi till sundare djur och ett tryggare liv. Som distriktsveterinärer arbetar vi på uppdrag av privatpersoner, företag och myndigheter. Vi erbjuder samhällsbärande tjänster för akut djursjukvård, smittskydd och förebyggande insatser för en god djurhälsa. Alltid med fötterna på jorden och hjärtat på rätt ställe. Distriktsveterinärerna är en del av Jordbruksverket.
Välkommen till Distriktsveterinärerna i Östhammar/Tierp!
På våra mottagningar i Östhammar och Tierp arbetar nio veterinärer, två djursjukskötare och fyra djurvårdare. Till vårt glada och sammansvetsade gäng söker vi nu en receptionist/djurvårdare.Publiceringsdatum2025-11-13Arbetsuppgifter
Vi söker en person som kan förstärka vårt team med att ge den bästa tänkbara servicen till våra kunder.
Du kommer att ansvara för att leverera de dagliga operativa uppgifterna och en förstklassig kundupplevelse. Du verkar inom alla företagets policyer, procedurer, ramverk och avtal om servicenivå. Du kommer att till stor del arbeta i vår reception. Detta innebär att du är tillgänglig på telefon för frågor och tidsbokning, att du välkomnar våra kunder och patienter och tar hand om betalningar. Utöver receptionsarbetet kommer du även att ansvara för hygienarbete i form av städning och tvätt. Du kommer även att ha uppgifter och vara behjälplig att assistera som djurvårdare till våra veterinärer vid behov.
Viss tjänstgöring kan komma att ske på annan ort.Kvalifikationer
Vi söker dig som brinner för service och har förmågan att sprida glädje samtidigt som du ger ett professionellt intryck. Det är viktigt att du trivs i mötet med människor, du är självgående och arbetar strukturerat och med noggrannhet. Du trivs i en tillvaro där inte en dag är den andre lik och du är inte rädd för att hugga i där det behövs.
Som person är du kommunikativ, lösningsorienterad och trivs med att ha många uppgifter igång samtidigt. Du har lätt för att anpassa dig till ändrade omständigheter och du har en god samarbetsförmåga.
Tidigare erfarenhet av kundbemötande inom djursjukvård samt inom reception och telefoni är ett krav.
För tjänsten krävs det att du innehar B-körkort och gymnasial utbildning. Du ska kunna uttrycka dig väl i tal och skrift och ha goda datorkunskaper. Du ska ha vana att arbeta inom både smådjur och häst och det är meriterande att ha erfarenhet av journalsystemet LINK.
Varmt välkommen med din ansökan!
ÖVRIGT
Vi bryr oss om vår personal. Därför ger vi alla medarbetare inom Distriktsveterinärerna möjlighet att ta del av olika förmåner. Några exempel är 28-35 dagar semester beroende på din ålder, löneväxling, friskvårdsbidrag och företagshälsovård. För dig som förälder har vi bra villkor för att hitta en bra balans mellan arbetsliv och familjeliv, vi erbjuder bland annat föräldrapenningtillägg och möjlighet att reducera din arbetstid fram till dess att barnet är tolv år.
Vi eftersträvar mångfald bland våra medarbetare.
Vårt arbetsspråk är svenska och våra tjänster kräver att du behärskar svenska i både tal och skrift.
Vi tillämpar normalt 6 månaders provanställning.
Inför rekryteringsarbetet har Distriktsveterinärerna tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi vill därför inte bli kontaktade av annonsförsäljare eller rekryteringsföretag.
Hos Distriktsveterinärerna använder vi e-rekrytering genom Offentliga Jobb för att effektivisera och kvalitetssäkra arbetet med ansökningshandlingarna. När du en gång fyllt i dina uppgifter kan du enkelt söka andra jobb utan att fylla i uppgifterna igen.
Tack för att du söker genom Offentliga Jobb! Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "7.1.6-18667/2025". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Statens Jordbruksverk
(org.nr 202100-4151) Arbetsplats
Jordbruksverket, Distriktsveterinärerna Region Mitt Kontakt
Klinikchef Östhammar
Elisabeth Olsson Elisabeth.Olsson@distriktsveterinarerna.se 010-122 8800 Jobbnummer
9602265