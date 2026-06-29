Receptionist/administratör Sälens Vårdcentral vintersäsong
Region Dalarna - Hälso och sjukvården / Receptionistjobb / Malung-Sälen Visa alla receptionistjobb i Malung-Sälen
2026-06-29
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eller i hela Sverige
Hos oss i Region Dalarna får du ett meningsfullt arbete där du kan göra skillnad. Tillsammans arbetar vi för ett hållbart Dalarna med utvecklingskraft i länets alla delar.
Om verksamheten
Vill du kombinera ett spännande arbete med ett aktivt liv i fjällmiljö? Under vintersäsongen växer verksamheten på Vårdcentral Sälen och vi söker nu en engagerad receptionist/administratör som vill vara med och skapa en trygg och välfungerande vård för våra patienter.
Vårdcentral Sälen är en välfungerande och utvecklingsinriktad arbetsplats med engagerade medarbetare och god teamkänsla. Under vintern förstärker vi verksamheten kraftigt för att möta det ökade behovet i Skandinaviens största skidområde.
Vi driver akutmottagning med utökade öppettider och tar emot ett stort antal patienter varje dag under högsäsong. Samtidigt erbjuder vi en unik arbetsmiljö där fjäll, friluftsliv och natur finns precis utanför dörren.Publiceringsdatum2026-06-29Dina arbetsuppgifter
Som receptionist/administratör är du en viktig del av vårt team och den första kontakten för många av våra patienter. Arbetsuppgifterna är varierande och innefattar bland annat:
Arbete i reception och kassa
Patientkontakt via telefon och på plats
Administration i olika system
Dokumentation och journalhantering
Posthantering och övrigt administrativt stöd
Arbetet är omväxlande och sker i ett tidvis högt tempo, särskilt under högsäsong.Kvalifikationer
Vi söker dig som:
Har erfarenhet av administrativt arbete, gärna inom vård
Är serviceinriktad och har ett gott bemötande
Är strukturerad, flexibel och stresstålig
Trivs med varierande arbetsuppgifter och tar eget ansvar
Har god samarbetsförmåga
Utbildning som medicinsk sekreterare eller motsvarande är meriterande men inget krav. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
AnsökanHar du skyddade personuppgifter ska du inte ansöka via systemet, utan kontakta rekryterande chef direkt
Vi tar interna referenser på nuvarande och tidigare anställda i Region Dalarna
På Att söka jobb hos oss - Region Dalarna kan du läsa mer om Region Dalarna som arbetsgivare, vår värdegrund, arbetsmiljö, förmåner samt vilka kontroller som görs inför anställning
Vi har gjort vårt medieval och avböjer kontakt från sälj- och rekryteringsföretag
Kontroll i misstanke- och belastningsregister kommer att utföras.
Kontakter fritext
Fackliga kontaktuppgifter
Fackförbund - Region Dalarna Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-27 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "HoS:2026:638". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Dalarna
(org.nr 232100-0180), https://www.regiondalarna.se/
Box 712 (visa karta
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791 29 FALUN Arbetsplats
Region Dalarna - Hälso och sjukvården Kontakt
Rekryterande chef
Britta Annsberg britta.annsberg@regiondalarna.se Jobbnummer
9983942