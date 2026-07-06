Receptionist 80% till Comfort Hotel
Hotel Saga i Linköping AB / Receptionistjobb / Linköping Visa alla receptionistjobb i Linköping
2026-07-06
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Comfort Hotel® Linköping City är ett franchise-hotell från hotellkedjan Strawberry. Vid Linköpings mittpunkt, Stora torget, hittar du oss. Ett mysigt hotell som erbjuder hemtrevliga rum och närheten till stadens shopping och sevärdheter.
Comfort Hotel® är den del av kedjan som lovar att ge våra gäster vad de behöver, och skippar det onödiga. Vi ligger väldigt centralt och erbjuder service, urban design och sociala ytor med fokus på miljö. Vi är avslappnade, men med hög energi och till ett överkomligt pris. Easy on the wallet. Easy access. Easy on the planet. Easy to enjoy. EASY.
Vi söker nu en hotellreceptionist på 80% som vill bli en del av vårt team och utvecklas tillsammans med oss. Du är en riktig glädjespridare och ser alltid till att dina gäster trivs och mår bra - service är något du brinner för! Vi ser gärna att du är en strukturerad och nytänkande person som gillar utveckling. Du tar ansvar för dina arbetsuppgifter och vill se resultat i ditt arbete.
Ditt arbete kommer att innefatta följande arbetsuppgifter:
In- och utcheckning av gäster
Bokningsförfrågningar
Kassahantering
Besvara frågor från gäster
Bidra till merförsäljning Publiceringsdatum2026-07-06Kvalifikationer
Goda kunskaper i svenska och engelska, både muntligt och skriftligt
Meriterande:
Arbetat inom Strawberry
Tidigare erfarenhet som receptionist eller inom restaurang
Erfarenhet av Mews (hotellsystem)
Arbetstider är i första hand förlagda på kvällstid samt varannan helg. Lön enligt avtal.
Tror du att denna tjänst är något för dig? Tveka inte med att skicka in din ansökan redan idag då tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-05
E-post: jobb@overstemorner.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Reception 80". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Hotel Saga i Linköping AB
(org.nr 559309-8204)
Hantverkaregatan 1 (visa karta
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582 23 LINKÖPING Arbetsplats
Saga i Linköping AB, Hotel Jobbnummer
9994622