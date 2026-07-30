Sjuksköterska natt till avdelning 1, Köpings sjukhus,
Region Västmanland / Sjuksköterskejobb / Köping Visa alla sjuksköterskejobb i Köping
2026-07-30
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Tycker du att teamarbete, god gemenskap och patientnära vård är viktigt? Vill du arbeta i en verksamhet där närheten till varandra öppnar upp för gott samarbete och en sammanhängande vårdkedja för patienten? Då är det kanske dig vi söker!Publiceringsdatum2026-07-30Dina arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna är sedvanliga sjuksköterskeuppgifter inom slutenvården. I ditt arbete som sjuksköterska ingår bland annat venprovtagning, katetersättning, EKG, blodtryckskontroller, blodsockerprovtagning, NEWS, sårvård. Du har även ett ansvar för omvårdnaden av patienter och ett nära samarbete med övrig personal på avdelningen, anhöriga och andra enheter. I det administrativa arbetet ingår dokumentation i Cosmic.
Om arbetsplatsen
Hos oss på Köpings sjukhus välkomnas du till en arbetsplats med ett familjärt och öppet arbetsklimat. Verksamheten är tillräckligt stor för att ge god vana att behandla de vanliga medicinska sjukdomarna och tillräckligt liten för att du som enskild medarbetare ska ha möjlighet att se helhet, vara igenkänd och känna dig hemma på hela kliniken.
Avdelning 1 har 18 vårdplatser med inriktning på hjärt- och lungsjuka patienter. Patienter kommer för eftervård från Hjärtintensiven med telemetriövervakning men också från akutmottagningen eller via remiss. Avdelningen har en stor patientomsättning med relativt korta vårdtider.
Som sjuksköterska hos oss ingår du i ett multiprofessionellt team tillsammans med andra sjuksköterskor, undersköterskor, läkare, arbetsterapeut, fysioterapeut, logoped och dietist.
För oss är det viktigt att du mår bra och trivs på jobbet därför erbjuder vi dig:
anpassat introduktionsprogram för att du ska bli trygg och säker i din yrkesroll
möjlighet till kompetensutveckling genom exempelvis interna utbildningar
en arbetsplats för livets olika skeden, möjlighet till flexibel arbetstid inom vissa ramar
gratis träning på vårt fullt utrustat gym
friskvårdsbidrag 3 000 kr/år
Mer om dina förmåner finner du här: https://regionvastmanland.se/jobba-med-oss/dina-formaner/
Nyfiken?
Kontakta oss gärna om du vill boka ett förutsättningslöst samtal eller om du vill komma och hospitera hos oss för att få en inblick i vårt arbete och se lokalerna.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska, gärna med erfarenhet inom yrket. Om du har tidigare erfarenhet av arbete inom liknande verksamhet är det meriterande. Det är meriterande om du har erfarenhet av Cosmic och akutsjukvård, gärna med inriktning av hjärta och lungor.
Som person är du trygg, stabil och har en god självinsikt. Eftersom arbetet på olika sätt snabbt kan förändras så behöver du vara flexibel och ha en förmåga att bibehålla ditt lugn och fokus i nya situationer. Du har en god förmåga att själv strukturera ditt arbete och tar ansvar för dina uppgifter. Vi arbetar i team och ser samarbete och tydlighet som väldigt viktiga delar för att lyckas. Eftersom vi jobbar nära både patienter och anhöriga är empati viktigt för dig. Då du i rollen behöver kunna kommunicera i tal och skrift med patienter, anhöriga och kollegor krävs goda kunskaper i svenska språket. Övriga språkkunskaper är meriterande.
Anställningsvillkor
Tillsvidareanställning heltid, natt. Tillträde 1/9 eller enligt överenskommelse. Vi tillämpar individuell och differentierad lönesättningSå ansöker du
Välkommen med din ansökan senast 19 augusti 2026
När du ansöker ska du endast bifoga ditt CV och gärna relevanta betyg/intyg.
Du kommer också att få besvara ett antal frågor som ingår i vår urvalsbedömning.
Vi använder inte personligt brev i vår rekryteringsprocess.
Läs mer om regionens rekryteringsprocess och hur du utformar ett bra CV här: https://regionvastmanland.se/jobba-med-oss/att-soka-jobb-i-region-vastmanland/
Intervjuer kan ske löpande så vänta inte med att skicka in din ansökan!
Skyddade personuppgifter
Om du har skyddade personuppgifter ska du inte ansöka via vårt rekryteringssystem eller via e-post. Kontakta istället rekryterande chef eller Rekryteringsstöd mailto:rekrytering@regionvastmanland.se
som kan informera om hur du lämnar in din ansökan på ett säkert sätt. (Bifoga inga personuppgifter)
Om regionen
Om du vill veta mer om hur det är att jobba hos oss kan du se mer på regionens instagramkonto: https://www.instagram.com/regionvastmanland/
Vi i Region Västmanland ansvarar för hälso-, sjuk- och tandvård för alla som bor i länet. Vi jobbar också med allt från kollektivtrafik och kultur till näringslivsfrågor, utbildning och forskning. Tillsammans är vi 7 000 anställda, med 300 olika yrken, på tio orter. Vi finns mitt i det som påverkar människors liv. Varje dag. Tillsammans drivs vi av att skapa ett bättre samhälle för alla som bor och verkar här. Vi utvecklar och hittar nya lösningar för att möta människor – där dom är. Det är så vi kan leva upp till våra uppdragsgivares och invånares högt ställda förväntningar. Tillsammans gör vi skillnad. På riktigt. Vi tackar nej till dig som säljer alla slags rekryteringstjänster Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Västmanland
(org.nr 232100-0172), https://regionvastmanland.se/
731 81 KÖPING Arbetsplats
Region Västmanland Kontakt
Enhetschef
Maria Pops maria.pops@regionvastmanland.se +4622126124 Jobbnummer
10016144