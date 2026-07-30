Har du ett teknikintresse? Börja din karriär hos oss!
WeStaff Sweden AB / Tele- och elektronikmontörsjobb / Danderyd Visa alla tele- och elektronikmontörsjobb i Danderyd
2026-07-30
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Är du personen som alltid vill förstå hur saker fungerar?
Kanske bygger du datorer på fritiden, har mekat med bilar eller mopeder, lött elektronik, programmerat en Raspberry Pi, dragit nätverkskablar eller lagat mobiltelefoner. Du kanske har läst el-, teknik- eller naturprogrammet och vill ta första steget in i en högteknologisk bransch.
Nu söker vi dig som är nyfiken, lösningsorienterad och gillar att arbeta praktiskt med hög precision.Publiceringsdatum2026-07-30Om tjänsten
Hos vår kund blir du en del av ett modernt teknikföretag där du arbetar med montering och testning av avancerade produkter. Du får en gedigen introduktion och arbetar tillsammans med erfarna kollegor som stöttar dig i din utveckling.
Arbetet passar dig som tycker om att bygga, felsöka och arbeta metodiskt. Det handlar inte om ett monotont monteringsjobb: här är kvalitet, noggrannhet och problemlösning en viktig del av vardagen.Arbetsuppgifter
Montera mekaniska och elektroniska komponenter
Arbeta med finmontering och precisionsarbete
Testa och kontrollera färdiga produkter
Följa instruktioner och ritningar
Delta i förbättringsarbete tillsammans med teamet
Vi söker dig som
Du behöver inte ha lång arbetslivserfarenhet. Det viktigaste är att du är engagerad, gillar teknik och vill lära dig. Vi tror att du känner igen dig i flera av följande:
Du har byggt egna datorer eller uppgraderat hårdvara.
Du har mekat med bil, moped, motorcykel eller cykel.
Du har lött elektronik eller byggt egna projekt.
Du har experimenterat med Arduino, Raspberry Pi eller liknande.
Du tycker om att skruva isär saker för att förstå hur de fungerar.
Du har dragit kablar eller arbetat med enklare elinstallationer.
Du lagar mobiltelefoner, datorer eller annan elektronik.
Du har ett stort intresse för teknik som hobby.
Kanske har du även läst:
El- och energiprogrammet
Teknikprogrammet
Naturvetenskapsprogrammet
Industritekniska programmet
Automation eller annan teknisk utbildning
Har du tidigare arbetat inom produktion, montering eller lager är det meriterande, men inget krav.
Vi erbjuder
Hos vår kund får du möjlighet att arbeta med avancerad teknik i en modern produktionsmiljö tillsammans med kunniga kollegor. Här finns goda möjligheter att utvecklas och växa i takt med verksamheten.
Heltid
Dagtid, måndag–fredag
Omgående start eller enligt överenskommelse
Placering i norra StockholmSå ansöker du
Varmt välkommen med din ansökan via länken nedan! Urval sker löpande och tjänsterna kan tillsättas innan sista ansökningsdag. Observera att vi tyvärr inte kan ta emot ansökningar via e-post.
Om Westaff Sweden
Westaff Sweden är ett auktoriserat rekryterings- och bemanningsföretag med uppdrag över hela Sverige. Vi jobbar nära både kunder och kandidater för att matcha rätt person med rätt jobb. Hos oss får du en trygg anställning med kollektivavtal, försäkringar och goda utvecklingsmöjligheter. Läs gärna mer på www.westaff.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8149051-2123591". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare WeStaff Sweden AB
(org.nr 559368-8319), https://www.westaff.se
Nybrogatan 56 (visa karta
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114 40 STOCKHOLM Arbetsplats
WeStaff Sweden Jobbnummer
10016152