Arbeta som stor- och flyttstädare hos Hemfrid i Göteborg
Hemfrid i Sverige AB / Städarjobb / Göteborg Visa alla städarjobb i Göteborg
2026-07-30
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Hemfrid i Sverige AB i Göteborg
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige
HEMFRID SÖKER STOR- OCH FLYTTSTÄDARE I GÖTEBORG – VI SÖKER VÅR NÄSTA KOLLEGA!
Hemfrid är Sveriges största företag inom hemstädning. Vi hjälper våra kunder med städning, fönsterputs och andra tjänster i hemmet, alltid med kvalitet och omtanke.
Nu söker vi dig som vill arbeta som stor- och flyttstädare i vårt One Time-team i Göteborg med omnejd. Hos oss blir du en del av ett internationellt team med kollegor från hela världen, där vi tillsammans levererar service i världsklass!
Vad erbjuder vi?
En tjänst på 75 %
Kollektivavtal och trygga anställningsvillkor
Fast månadslön – samma lön varje månad
Milersättning mellan kunder för dig som kör egen bil i tjänsten
Betald restid mellan kunderna
Försäkringar (sjukdom, ansvar och tjänstepension)
Vi värnar om din hälsa! Därför erbjuder vi ett friskvårdsbidrag på 2 400 kr per år
Gratis mobilabonnemang
Kostnadsfri utbildning i hemstädning samt vidareutbildningar inom service och städning
Field Lead/Buddy – kontaktperson inom städning samt stöd till medarbetare ute på fältet
Teamträffar och gemensamma aktiviteter
Vi letar efter dig som:
Tycker om att arbeta i team tillsammans med andra
Har tidigare erfarenhet av städning
Är engagerad och vill utvecklas inom städning
Talar svenska eller engelska
Kan arbeta flexibla arbetstider
Har B-körkort (starkt meriterande), gärna med tillgång till egen bil
Det är starkt meriterande om du tidigare har arbetat som hemstädare, hushållerska eller i ett liknande serviceyrke.
Som stor- och flyttstädare arbetar du ofta i team, möter nya kunder och miljöer varje dag och tar ansvar för både utförandet och slutkontrollen av städningen.
Vår rekryteringsprocess
Som en del av vår rekryteringsprocess genomför vi bakgrundskontroller. För att vara aktuell för tjänsten behöver du ha ett svenskt personnummer eller ett samordningsnummer.
Ansök redan idag!
Läs mer och ansök på www.hemfrid.se/karriar
Har du frågor? Kontakta oss gärna på hr@hemfrid.se
Vi ser fram emot att höra från dig!
HEMFRID IS LOOKING FOR DEEP CLEANERS & MOVE-OUT CLEANERS IN GOTHENBURG – WE'RE LOOKING FOR OUR NEXT COLLEAGUE!
Hemfrid is Sweden's largest home cleaning company. We help our customers with cleaning, window cleaning and other home services, always with quality and care.
We are now looking for Deep Cleaners / Move-Out Cleaners to join our One Time team in Gothenburg and surrounding areas. You'll become part of an international team with colleagues from around the world, working together to deliver outstanding service.
What do we offer?
A 75% position
Collective agreement and secure employment conditions
Fixed monthly salary – the same salary every month
Mileage compensation between customers if you use your own car for work
Paid travel time between customers
Insurance (health, liability and occupational pension)
Wellness allowance of SEK 2,400 per year
Free mobile phone subscription
Free training in home cleaning and continued development in cleaning and customer service
Field Lead/Buddy – your contact person and support in the field
Team meetings and social events
We're looking for someone who:
Enjoys working as part of a team
Has previous cleaning experience
Is motivated and eager to develop
Speaks Swedish or English
Can work flexible hours
Holds a Category B driving licence (strongly preferred), preferably with access to a car
Previous experience as a home cleaner, housekeeper or in a similar service role is highly meritorious.
As a Deep Cleaner / Move-Out Cleaner, you'll often work in teams, meet new customers and environments every day, and take responsibility for both the cleaning itself and the final quality inspection.
Our recruitment process
As part of our recruitment process, we conduct background checks. To be eligible for this position, you need to have a Swedish personal identity number or coordination number.
Apply today!
Read more and apply at www.hemfrid.se/karriar
If you have any questions, feel free to contact us at hr@hemfrid.se
We look forward to receiving your application! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-6771729-2123576". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Hemfrid i Sverige AB
(org.nr 556529-8444), https://karriar.hemfrid.se
Fabriksgatan 13 (visa karta
)
412 50 GÖTEBORG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Hemfrid Jobbnummer
10016143