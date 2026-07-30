Farmaceut med LMA behörighet till ICA Kvantum Vårgårda
Apotek Hjärtat AB / Apotekarjobb / Vårgårda Visa alla apotekarjobb i Vårgårda
2026-07-30
, Herrljunga
, Ale
, Alingsås
, Vara
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Apotek Hjärtat AB i Vårgårda
, Alingsås
, Vara
, Borås
, Trollhättan
eller i hela Sverige
LMA till Apotek Hjärtat, Ica Kvantum Vårgårda - med ett extra erbjudande
Är du legitimerad farmaceut och är redo för din nästa utmaning? Vill du vara en del av en organisation där du kommer att ha ett nära samarbete med ditt team och stora möjligheter att utvecklas i olika roller? Välkommen till Apotek Hjärtat!
Om jobbet som farmaceut på Hjärtat
Som farmaceut på Hjärtat arbetar du omväxlande med rådgivning och försäljning inom recept och egenvård. I rollen bidrar du med din farmaceutiska kompetens, engagemang och erfarenhet, till en bättre hälsa för våra kunder och till apotekets framgång.
På Hjärtat kan din karriär som farmaceut ta många spännande vägar. Du kan leda andra och specialisera dig inom till exempel farmaci, kvalitet eller kundmöte.
Därför ska du jobba hos oss - apotekschefen berättar
Vill du arbeta på ett av Sveriges mest charmiga apotek med stora möjligheter till utveckling? Apotek Hjärtat i Vårgårda öppnades för cirka 1 år sedan i ljusa och stora lokaler. Vårt kundflöde ökar stadigt och nu söker vi en glad och positiv farmaceut som vill bli en del av vårt härliga team. Vi är ett engagerat lag på sex medarbetare som med hjärtat och omtanke hjälper våra kunder varje dag.
Vårt apotek ligger vid E20, med väldigt bra förbindelse till Göteborg. Tåget tar cirka 40 minuter från Göteborg C till Vårgårda.
Här kombinerar du en meningsfull arbetsvardag med livskvalitet utanför jobbet.
Vi har öppet 08-20 på vardagar, 10-15 på lördagar och söndagar.
Är du den vi söker?
Vi söker dig som är legitimerad receptarie eller apotekare. Du är antingen i början av din karriär eller erfaren farmaceut och känner igen dig i beskrivningen:
Du visar intresse och engagemang i mötet med kunder och samarbetar väl med kollegor på ditt apotek och i hela regionen/ hela Apotek Hjärtat
Du tar ansvar för att hantera de krav som ställs på dig som farmaceut och tar hjälp av ditt team vid behov
Du bidrar med en god attityd och söker enkla lösningar i vardagen
På Hjärtat strävar vi efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka. Vi välkomnar därför sökande med olika bakgrund! Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen, skicka in din ansökan redan idag. Om roller kräver det så behöver du genomgå bakgrundskontroller innan anställning. All extern hjälp med rekrytering undanbedes.
Sista dag att ansöka är 2026-08-30
Kontaktperson: Roodabeh Amani
Välkommen till oss - ett apotek med Hjärtat på rätt ställe! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Apotek Hjärtat AB
(org.nr 556773-8249)
447 37 VÅRGÅRDA Arbetsplats
Apotek Hjärtat ICA Kvantum Vårgårda Jobbnummer
10016147