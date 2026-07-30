Extra vid behov Receptionist Comfort Hotel Arctic
Arctic Luleå Hotel AB / Receptionistjobb / Luleå Visa alla receptionistjobb i Luleå
2026-07-30
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Vi söker extrapersonal till receptionen på Comfort Hotel Arctic i Luleå
Är du serviceinriktad, ansvarstagande och trivs med att möta människor? Nu söker vi extrapersonal till receptionen på Comfort Hotel Arctic i Luleå.
Som receptionist är du hotellets ansikte utåt och arbetar med att ge våra gäster ett varmt välkomnande och en positiv upplevelse. Arbetsuppgifterna omfattar bland annat in- och utcheckning, bokningshantering, gästservice, försäljning samt administrativa uppgifter i receptionen.
Vi söker dig som:
Har fyllt 20 år.
Är positiv, flexibel och lösningsorienterad.
Har god servicekänsla och tycker om att arbeta med människor.
Kan arbeta kvällar, helger och vid behov även under vardagar.
Har goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift.
Har god datorvana.
Tidigare erfarenhet från hotell, reception eller serviceyrken är meriterande, men vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi erbjuder:
Ett varierande och socialt arbete i en härlig hotellmiljö.
Trevliga kollegor och god gemenskap.
Möjlighet att utvecklas inom hotell- och servicebranschen.
Anställningsform: Extra vid behov
Avtalsenlig lön Hotell och restaurang -förbundet (HRF)
Placering: Comfort Hotel Arctic, Luleå
Låter det som något för dig? Skicka din ansökan med CV och personligt brev till oss så snart som möjligt. Urval och intervjuer sker löpande.
Ansökningar kan sändas till elin.hedman@strawberry.se
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-29
E-post: elin.hedman@strawberry.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Arctic Luleå Hotel AB
(org.nr 556248-1225)
Sandviksgatan 82 (visa karta
)
972 34 LULEÅ Kontakt
Hotellchef
Elin Hedman elin.hedman@strawberry.se Jobbnummer
10016137