Timvikarie Munkaljungbygården äldreboende
Ängelholms kommun, Munka Ljungbygården / Undersköterskejobb / Ängelholm Visa alla undersköterskejobb i Ängelholm
2026-07-30
, Åstorp
, Bjuv
, Bräcke
, Båstad
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Ängelholms kommun, Munka Ljungbygården i Ängelholm
Ängelholm gör det omöjliga möjligt – det är vår vision som ligger till grund för vår framtida utvecklingsresa. Vi vågar tänka och testa annorlunda, göra det unika och oväntade. Vi vet att vi är bäst tillsammans och att det är genom gränsöverskridande samarbete vi når längst. Vi vet också att Ängelholm är en plats med unika möjligheter för fortsatt utveckling.
Med utgångspunkt i vår agila organisationsstruktur siktar vi framåt och uppåt. Vill du vara med och bidra på vår resa?
2 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-30Arbetsuppgifter
Tillsammans i teamet på Munkaljungbygården ger vi god omvårdnad, trygghet och glädje till våra boende. Vi erbjuder ett omväxlande arbete på vårt Silviacertifierade boende med inriktning demens. Boendet har 40 platser beläget på ett plan i centrala Munka Ljungby, med närhet till natursköna områden, kollektivtrafik och centrum. Förutom omvårdnadspersonal arbetar samordnare, enhetschef, sjuksköterskor samt rehabteam bestående av fysioterapeut och arbetsterapeut på plats.
Som omvårdnadspersonal hos oss är inte den ena dagen den andra lik! Med ett individcentrerat förhållningssätt anpassar vi våra insatser efter de boendes dagsform och tar vara på förmågor. Arbetet innefattar kvalificerade omvårdnads- och vårdinsatser utifrån de boendes behov. En viktig del av uppdraget är att bidra till ett meningsfullt liv genom att låta individen vara huvudrollen i sin egen vardag och erbjuda delaktighet utifrån behov och förmåga. I arbetsuppgifterna ingår att hjälpa och stötta individen med vardagliga göromål så som dusch, påklädning, toalettbesök, måltider, utevistelser och så vidare.
Vi arbetar aktivt med individuella genomförandeplaner som utgångspunkt för arbetets planering och varje medarbetare tar stort ansvar för verksamhetens drift och utveckling. Som omvårdnadspersonal arbetar du nära den boende och har en nyckelroll i teamet tillsammans med kollegor, enhetschef, sjuksköterska, arbetsterapeut och fysioterapeut.Kvalifikationer
Vi söker dig som trivs med att arbeta med människor som har stort vårdbehov och vi ser gärna att du är utbildad undersköterska, vi lägger dock stor vikt vid personlig lämplighet. Tidigare arbetslivserfarenhet som har inneburit ansvar för kontaktmannaskap, social dokumentation och delegerade HSL-uppgifter ser vi som värdefullt.
För dig, liksom för oss, är värdegrunden för äldreomsorgen en självklar utgångspunkt för arbetet: Självbestämmande, gott bemötande, insatser av god kvalitet, trygghet, meningsfullhet, sammanhang, individanpassning och delaktighet samt respekt för privatliv och personlig integritet.
Du är trygg och trivs med att använda digital teknik, då vi i allt större utsträckning använder digitala verktyg för att underlätta och förbättra verksamheten. Kommunikation är en viktig del av jobbet, och du kan förmedla dig på svenska i tal och skrift. Har du kunskaper inom ytterligare något språk ser vi det som positivt. Som timvikarie styr du över dina egna arbetstider i den mån att du lägger dig tillgänglig för bokningar. För att du ska kunna få så många arbetspass som möjligt är det bra om du kan vara tillgänglig dag, kväll samt helg.
Du är en riktigt vass lagspelare som samarbetar, tar ansvar och ser till helheten. Vi arbetar ständigt med att utveckla verksamheten och har du erfarenhet av förbättrings- eller utvecklingsarbete ser vi det som en tillgång. Inför erbjudande om anställning kommer vi att efterfråga utdrag från Polismyndighetens belastningsregister. Inför anställning behöver du även lämna ditt yrkesbevis.
Du kommer att bli mottagen på bästa sätt och få en välplanerad introduktion. Vi arbetar aktivt med lärande i arbetsgruppen och värnar om att erbjuda en bra arbetsmiljö. Som anställd i Ängelholms kommun har du tillgång till en förmånsportal som bland annat inkluderar friskvårdsbidrag. Det är ett betydelsefullt arbete som väntar! Varmt välkommen med din ansökan.
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.
Ängelholms kommun ska vara en organisation där medarbetarna trivs, utvecklas och vill stanna kvar. Vi strävar efter att erbjuda heltid för ökad jämställdhet och attraktiva arbeten. Vi tillämpar individuell lönesättning beroende på erfarenhet och kompetens. För aktuell lönestatistik besök engelholm.se där du kan läsa mer.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen och kunna kommunicera snabbt och enkelt med dig som sökande, ber vi dig ansöka via länk i annonsen.
Har du skyddade personuppgifter? Kontakta rekryterande chef via telefon för dialog om din ansökan.
I samband med intervju behöver du styrka ditt medborgarskap. Det kan du göra med pass alternativt personbevis tillsammans med ID-handling. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du uppvisa att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.
Vi har inför denna rekrytering tagit ställning till vilka rekryteringskanaler vi önskar använda. Därför undanber vi oss att bli kontaktade för ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C337694". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Ängelholms Kommun
(org.nr 212000-0977)
Östra vägen 2 (visa karta
)
262 80 ÄNGELHOLM Arbetsplats
Ängelholms kommun, Munka Ljungbygården Kontakt
Enhetschef
Fanny Krumlinde Handreck fanny.krumlindehandreck@engelholm.se +46431469282 Jobbnummer
10016130