Hemfrid söker medarbetare inom hemstädning i Partille / Lerum
Hemfrid i Sverige AB / Städarjobb / Lerum Visa alla städarjobb i Lerum
2026-07-30
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Hemstädare sökes till Hemfrid i Partille / LerumVill du ha ett aktivt arbete där du får skapa rena och trivsamma hem samtidigt som du möter nya människor varje dag?
Hemfrid söker nu fler engagerade medarbetare till Partille / Lerum. Hos oss får du ett varierande arbete där ingen dag är den andra lik. Du arbetar självständigt ute hos våra kunder, samtidigt som du har stöd från ett engagerat team och en arbetsgivare som satsar på din utveckling.
Vi tror att de bästa resultaten skapas när människor trivs på jobbet. Därför erbjuder vi en trygg anställning, utbildning och ett nära samarbete med kollegor som stöttar varandra.
Det här får du hos oss
En tillsvidareanställning på 75 %
Kollektivavtal och goda anställningsvillkor
Fast månadslön
Ersättning för resor mellan kunder när egen bil används i tjänsten
Betald restid under arbetsdagen
Tjänstepension och försäkringar
Friskvårdsbidrag på 2 400 kr per år
Kostnadsfritt mobilabonnemang
Introduktion och betald utbildning innan du börjar arbeta självständigt
Möjlighet att utvecklas inom både service och hemstädning
Stöd av en Field Lead/Buddy i det dagliga arbetet
Regelbundna teamträffar och gemensamma aktiviteter
Vem passar för jobbet?
Vi söker dig som:
Har ett positivt bemötande och tycker om att ge god service
Är ansvarsfull och har öga för detaljer
Trivs med att planera och arbeta självständigt
Samtidigt uppskattar att vara en del av ett team
Talar svenska eller engelska
Kan arbeta vardagar mellan 08.00 och 17.00
Tycker om ett rörligt arbete hos olika kunder
Det är meriterande om du har
B-körkort
Tillgång till egen bil
Erfarenhet från städning, hotell, lokalvård eller andra serviceyrken
Ansök idag!
Vi behandlar ansökningar löpande och kontaktar de kandidater som går vidare i rekryteringsprocessen. Om du inte blir aktuell för nästa steg får du besked via e-post.
Läs mer och skicka in din ansökan på www.hemfrid.se/karriar.
Har du frågor om tjänsten? Kontakta oss gärna på hr@hemfrid.se
.
Välkommen med din ansökan – vi ser fram emot att lära känna dig! ✨
HOME CLEANERS WANTED – HEMFRID PARTILLE /LERUMAre you looking for an active job where you can make a real difference while meeting new people every day?
Hemfrid is looking for new team members in Partille / Lerum. With us, you'll have a varied role where no two days are the same. You'll work independently at customers' homes while being supported by a friendly team and an employer that invests in your development.
We believe great results come from employees who enjoy their work. That's why we offer secure employment, professional training, and opportunities to grow within the company.
What we offer
A 75% permanent position
Collective agreement and secure employment conditions
Fixed monthly salary
Mileage reimbursement when using your own car for work
Paid travel time between customers
Occupational pension and insurance
Wellness allowance of SEK 2,400 per year
Free mobile phone subscription
Paid introductory training before you start working independently
Opportunities for further development within cleaning and customer service
Daily support from a Field Lead/Buddy
Regular team meetings and social activities
Who are we looking for?
We are looking for someone who:
Enjoys providing excellent customer service
Is responsible and detail-oriented
Likes working independently
Also enjoys being part of a supportive team
Speaks Swedish or English
Can work Monday to Friday between 08:00 and 17:00
Enjoys working with different customers
Preferred qualifications
Category B driver's licence
Access to your own car
Experience in cleaning, housekeeping, hospitality, or other service-related roles
Apply today!
We review applications on an ongoing basis and contact candidates who move forward in the recruitment process. If you are not selected for the next step, you will receive a response by email.
Read more and apply at www.hemfrid.se/karriar.
If you have any questions, feel free to contact us at hr@hemfrid.se
.
We look forward to receiving your application! ✨ Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7347313-2123550". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Hemfrid i Sverige AB
(org.nr 556529-8444), https://karriar.hemfrid.se
Fabriksgatan 13 (visa karta
)
412 50 GÖTEBORG Arbetsplats
Hemfrid Jobbnummer
10016132