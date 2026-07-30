Hemfrid söker medarbetare inom hemstädning i Partille / Lerum

Hemfrid i Sverige AB / Städarjobb / Lerum
2026-07-30


Visa alla städarjobb i Lerum, Härryda, Partille, Göteborg, Mölndal eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Hemfrid i Sverige AB i Lerum, Härryda, Partille, Göteborg, Mölndal eller i hela Sverige

Hemstädare sökes till Hemfrid i Partille / LerumVill du ha ett aktivt arbete där du får skapa rena och trivsamma hem samtidigt som du möter nya människor varje dag?
Hemfrid söker nu fler engagerade medarbetare till Partille / Lerum. Hos oss får du ett varierande arbete där ingen dag är den andra lik. Du arbetar självständigt ute hos våra kunder, samtidigt som du har stöd från ett engagerat team och en arbetsgivare som satsar på din utveckling.
Vi tror att de bästa resultaten skapas när människor trivs på jobbet. Därför erbjuder vi en trygg anställning, utbildning och ett nära samarbete med kollegor som stöttar varandra.
Det här får du hos oss
En tillsvidareanställning på 75 %

Kollektivavtal och goda anställningsvillkor

Fast månadslön

Ersättning för resor mellan kunder när egen bil används i tjänsten

Betald restid under arbetsdagen

Tjänstepension och försäkringar

Friskvårdsbidrag på 2 400 kr per år

Kostnadsfritt mobilabonnemang

Introduktion och betald utbildning innan du börjar arbeta självständigt

Möjlighet att utvecklas inom både service och hemstädning

Stöd av en Field Lead/Buddy i det dagliga arbetet

Regelbundna teamträffar och gemensamma aktiviteter

Vem passar för jobbet?
Vi söker dig som:

Har ett positivt bemötande och tycker om att ge god service

Är ansvarsfull och har öga för detaljer

Trivs med att planera och arbeta självständigt

Samtidigt uppskattar att vara en del av ett team

Talar svenska eller engelska

Kan arbeta vardagar mellan 08.00 och 17.00

Tycker om ett rörligt arbete hos olika kunder

Det är meriterande om du har
B-körkort

Tillgång till egen bil

Erfarenhet från städning, hotell, lokalvård eller andra serviceyrken

Ansök idag!
Vi behandlar ansökningar löpande och kontaktar de kandidater som går vidare i rekryteringsprocessen. Om du inte blir aktuell för nästa steg får du besked via e-post.
Läs mer och skicka in din ansökan på www.hemfrid.se/karriar.
Har du frågor om tjänsten? Kontakta oss gärna på hr@hemfrid.se.
Välkommen med din ansökan – vi ser fram emot att lära känna dig! ✨
HOME CLEANERS WANTED – HEMFRID PARTILLE /LERUMAre you looking for an active job where you can make a real difference while meeting new people every day?
Hemfrid is looking for new team members in Partille / Lerum. With us, you'll have a varied role where no two days are the same. You'll work independently at customers' homes while being supported by a friendly team and an employer that invests in your development.
We believe great results come from employees who enjoy their work. That's why we offer secure employment, professional training, and opportunities to grow within the company.
What we offer
A 75% permanent position

Collective agreement and secure employment conditions

Fixed monthly salary

Mileage reimbursement when using your own car for work

Paid travel time between customers

Occupational pension and insurance

Wellness allowance of SEK 2,400 per year

Free mobile phone subscription

Paid introductory training before you start working independently

Opportunities for further development within cleaning and customer service

Daily support from a Field Lead/Buddy

Regular team meetings and social activities

Who are we looking for?
We are looking for someone who:

Enjoys providing excellent customer service

Is responsible and detail-oriented

Likes working independently

Also enjoys being part of a supportive team

Speaks Swedish or English

Can work Monday to Friday between 08:00 and 17:00

Enjoys working with different customers

Preferred qualifications
Category B driver's licence

Access to your own car

Experience in cleaning, housekeeping, hospitality, or other service-related roles

Apply today!
We review applications on an ongoing basis and contact candidates who move forward in the recruitment process. If you are not selected for the next step, you will receive a response by email.
Read more and apply at www.hemfrid.se/karriar.
If you have any questions, feel free to contact us at hr@hemfrid.se.
We look forward to receiving your application! ✨

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-26
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7347313-2123550".

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Hemfrid i Sverige AB (org.nr 556529-8444), https://karriar.hemfrid.se
Fabriksgatan 13 (visa karta)
412 50  GÖTEBORG

Arbetsplats
Hemfrid

Jobbnummer
10016132

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