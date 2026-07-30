Utredare till offentlig verksamhet | Konsultuppdrag | Umeå
Experis AB / Administratörsjobb / Umeå Visa alla administratörsjobb i Umeå
2026-07-30
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Har du erfarenhet av utredningsarbete och trivs i en roll där analys, struktur och noggrannhet står i fokus? Jefferson Wells söker nu två utredare för ett spännande konsultuppdrag inom offentlig verksamhet. Här får du möjlighet att arbeta med kvalificerad ärendehandläggning i en verksamhet som bidrar till viktiga samhällsfunktioner. Välkommen med din ansökan redan idag!
Ort: Umeå
Anställningsform: Konsultuppdrag via Jefferson Wells
Omfattning: Heltid, 100 %
Uppdragslängd: Start 1 september och pågår till och med 31 december 2026. Det kan bli aktuellt med förlängning upp till 3 månader.
Distansarbete: Möjlighet till visst distansarbete efter genomförd introduktion
Urval och intervjuer sker löpande och uppdraget kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Om uppdraget
Som utredare kommer du att arbeta med kvalificerad handläggning av inkomna ärenden i en regelstyrd verksamhet. Uppdraget innebär att analysera underlag, göra bedömningar enligt gällande regelverk och bidra till att ärenden hanteras rättssäkert och effektivt.
Du kommer att ingå i ett team som arbetar med både utredning och administration samt ha löpande kontakt med interna och externa parter. Uppdraget inleds med en introduktions- och upplärningsperiod för att ge dig bästa möjliga förutsättningar att komma in i arbetet.Publiceringsdatum2026-07-30Dina arbetsuppgifter
I rollen kommer du bland annat att:
Handlägga och utreda ärenden enligt fastställda rutiner och regelverk
Analysera och bedöma information från olika typer av underlag
Dokumentera utredningar samt upprätta beslutsunderlag
Fatta beslut inom ramen för tilldelade befogenheter
Hantera inkomna synpunkter, yttranden och överklaganden
Kommunicera med interna och externa intressenter
Bidra till en effektiv och rättssäker ärendehanteringKvalifikationer
För att vara aktuell för uppdraget måste du uppfylla nedan krav:
Avslutad högskoleexamen inom relevant område, exempelvis juridik eller samhällsvetenskap
Minst sex (6) månaders erfarenhet som utredare eller handläggare inom tillsynsverksamhet
Erfarenhet av arbete inom offentlig verksamhet eller annan regelstyrd miljö
God förmåga att tolka och tillämpa regelverk och juridiska texter
God förmåga att uttrycka dig på svenska och engelska i tal och skrift
God datorvana och förmåga att arbeta i olika IT‐miljöerDina personliga egenskaper
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och söker dig som:
Är analytisk och har god förmåga att göra välgrundade bedömningar
Arbetar strukturerat, noggrant och lösningsorienterat
Tar ansvar för dina arbetsuppgifter och driver dem självständigt framåt
Har lätt för att sätta dig in i nya regelverk och arbetsprocesser
Är kommunikativ och professionell i kontakten med olika intressenter
Har hög integritet och ett gott omdöme
Om Jefferson Wells
Jefferson Wells är ett konsult- och rekryteringsbolag specialiserat på kompetensförsörjning av chefer och specialister. Med vår branschkunskap och vårt omfattande nätverk hjälper vi både kandidater och verksamheter att nå sina mål. Jefferson Wells är en del av ManpowerGroup och finns representerat på ett 50-tal orter i Sverige och i över 50 länder världen över.Så ansöker du
Varmt välkommen med din ansökan genom att registrera ditt CV. Vi tar inte emot ansökningar via e-post. Urval och intervjuer sker löpande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Experis AB
(org.nr 556855-1104)
Vasagatan 6, 903 29, Umeå (visa karta
)
903 29 UMEÅ Arbetsplats
Jefferson Wells Kontakt
Contact
Veronica Forsén Alfredsson Veronica.Forsen.Alfredsson@manpower.se Jobbnummer
10016140