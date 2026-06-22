Receptionist
Strawberry Services AB / Receptionistjobb / Sundsvall Visa alla receptionistjobb i Sundsvall
2026-06-22
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About Clarion Hotel: Clarion Hotel® is not just a hotel chain; it's an immersive experience that combines Scandinavian hospitality with a touch of premium. Our team members are not merely employees; they are an integral part of the Clarion experience. We pride ourselves on delivering on personality, passion, and we always strive for perfection. Join us in shaping the future of hospitality! Clarion Hotel® is part of Strawberry.
Gör varje hotellvistelse till ett mästerverk
Hos oss på Clarion hotel Sundsvall omdefinierar vi förstklassig hotell- och servicenäring med urban sofistikering, hög standard och en hotellatmosfär som både är vibrerande och välkomnande. Vi söker nu en receptionist som vet att varje oförglömlig hotellvistelse börjar med ett fantastiskt första intryck som följer med i varje gästinteraktion.
Som del av vårt receptionist-/hotelladministrationsteam kommer du att vara hjärtat i gästupplevelsen — genom att säkerställa att varje detalj är sömlös, från check-in till check-out och genom att skapa ett hotellområde som känns både personligt och förstklassigt. Du tillför energi, charm och ett genuint engagemang att se till att varje gäst känner sig värdesatt och inspirerad varje minut hos oss.Publiceringsdatum2026-06-22Arbetsuppgifter
Dagliga receptionistsysslor, säkerställa att varje kundupplevelse fungerar smidigt, från bokning och betalningar till hantering av gästförfrågningar
Förkroppsliga Clarions kundlöfte om stil, kvalitet och energi i varje gästinteraktion, oavbruten leverans av högkvalitativ, personlig kundservice
Samarbeta med kollegor över olika avdelningar för att skapa en sömlös, högkvalitativ gästupplevelse
Detta är en extra vid behov med startdatum enligt överenskommelse. Tjänsten omfattar varierande skiftarbete, inklusive arbete på kvällar och helger.
Stämmer detta in på dig?
Du brinner för att leverera förstklassiga gästupplevelser som är fina, varma och oförglömliga
Du är anpassningsbar och trivs och växer i dynamiska arbetsmiljöer med högt tempo
Du har öga för varje detalj och vet hur förgylla det vardagliga till något extraordinärt fint
Arbetslivserfarenhet inom turism och kundservice är meriterande, men ditt förhållningssätt till och ditt engagemang för utmärkt kundservice är det som är avgörande
Inom Strawberry värdesätter vi mångfald. Olika bakgrund, erfarenheter och idéer skapar en unik och inspirerande arbetsmiljö.
Varför bli en del av Clarion & Strawberry?
Hos oss på Clarion blir du en del av ett varumärke som kombinerar det bästa från urban stil och högsta kvalitet. Ett engagemang som även sträcker sig till vårt arbetsteam. Här kan läsa vad du kommer att kunna åtnjuta:
En inspirerande arbetsmiljö med högt tempo där dina insatser kommer att värdesättas
Möjligheter att avancera och utvecklas inom den dynamiska Strawberry-koncernen
Om Strawberry
Vi är Strawberry. Vi skapar tusentals upplevelser varje dag på våra mer än 245 hotell, 120 restauranger, 20 spa och mycket mer. Det är vårt team på 20 000 passionerade individer från över 166 olika länder som gör det möjligt. Strawberry är byggt på våra kärnvärden: energi, mod och entusiasm.
Redo att göra skillnad?
Stämmer detta in på dig? Vänta inte, skicka in din ansökan redan idag för att bli en del av vårt team och hjälpa till att skapa förstklassiga gästupplevelser med Clarion. Vi behandlar ansökningar löpande, så det är möjligt att en del av våra tjänster blir tillsatta innan sista ansökningsdatum. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivare Strawberry Services AB
(org.nr 556828-7790)
852 34 SUNDSVALL Arbetsplats
Clarion Hotel Sundsvall Kontakt
Rekryterare
Cecilia Bölegård cecilia.bolegard@strawberry.se Jobbnummer
9973583