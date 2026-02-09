Receptionist
Hotel City Gävle AB / Receptionistjobb / Gävle
Best Western Hotel City Gävle är ett trivsamt hotell i absolut bästa cityläge intill Gallerian Nian och Stortorget. Hotellet har 135 fräscha rum. I hotellet finns även konferenslokal, gym, lekrum, bastu, relax, restaurang och bar med fullständiga rättigheter.
Vi söker nu receptionspersonal för arbete på enstaka dagar/extra vid behov till vårt hotell. Tjänsten passar dig som vill kombinera arbete med studier, annat jobb eller som söker extra inkomster vid sidan av.Publiceringsdatum2026-02-09Om tjänsten
Som receptionist är du hotellets ansikte utåt och ansvarar för att ge våra gäster ett professionellt och välkomnande bemötande. Arbetet sker vid behov, främst vid hög beläggning, sjukfrånvaro eller semestrar.
Hos oss är samarbete och flexibilitet något som vi värderar högt och vi söker nu medarbetare, som är flexibla med både arbetsuppgifter och arbetstider. Vår verksamhet bedrivs sju dagar i veckan, året runt. Hotellreceptionen är dessutom bemannad dygnet runt, vilket innebär att arbetstiderna kan variera mellan dag-, kvälls-, natt- och helgpass.Dina arbetsuppgifter
In- och utcheckning av gäster
Gästservice och hantering av frågor
Bokningar och administration i bokningssystem
Telefon- och mejlkontakt
Enklare administrativa uppgifter kopplade till receptionen
Servering i vår hotellrestaurang
Försäljning i vår lobbybarKvalifikationer
Serviceinriktad och ansvarstagande
God kommunikativ förmåga
Förmåga att arbeta självständigt och hantera flera uppgifter samtidigt
Goda kunskaper i svenska och engelska, ytterligare språk är meriterande
Du ska ha fyllt 20 år, med tanke på att tjänsten innebär serveringsansvar och detta då är minimum ålder för att få serveringstillstånd
Tidigare erfarenhet av reception eller hotell är meriterande men inget krav
Vi erbjuder
Extraarbete vid behov
Introduktion och upplärning
Ett varierande arbete i en serviceinriktad miljö
Möjlighet att få värdefull erfarenhet inom hotell och service
Anställningsform
Timanställning/extra vid behov.
Låter detta intressant?
Välkommen med din ansökan!
Urval och intervjuer sker löpande, så skicka därför in din ansökan med CV och personligt brev så snart som möjligt. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-27
E-post: platsannons@hotelcity.nu Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Reception". Arbetsgivare Hotel City Gävle AB
(org.nr 556409-3184)
803 20 GÄVLE Jobbnummer
9732719