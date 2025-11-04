Receptionist

Centum Consulting and Recruitment / Receptionistjobb / Helsingborg
2025-11-04


Visa alla receptionistjobb i Helsingborg, Bjuv, Åstorp, Höganäs, Landskrona eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Centum Consulting and Recruitment i Helsingborg, Malmö eller i hela Sverige

Publiceringsdatum
2025-11-04

Dina arbetsuppgifter
* Ta emot och välkomna kunder vid ankomst till bilvårdsanläggningen.
* Svara på inkommande samtal och e-post.
* Boka tider för bilvård, rekond och andra tjänster.
* Hantera kundärenden och betalningar.
* Ta emot och lämna ut bilnycklar.
* Köra bilar till och från bilförsäljare eller kund vid behov.
* Hålla ordning och trivsel i reception och kundområde.
* Utföra enklare administrativa uppgifter.

Dina personliga egenskaper
* Serviceinriktad och positiv i kundkontakt.
* Ansvarstagande och punktlig.
* Flexibel och trivs med varierande arbetsuppgifter.
* God organisationsförmåga och samarbetsvilja.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-04
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Centum Consulting and Recruitment
252 25  HELSINGBORG

Jobbnummer
9587359

Prenumerera på jobb från Centum Consulting and Recruitment

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Centum Consulting and Recruitment: