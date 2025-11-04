Receptionist

Dina arbetsuppgifter * Ta emot och välkomna kunder vid ankomst till bilvårdsanläggningen. * Svara på inkommande samtal och e-post. * Boka tider för bilvård, rekond och andra tjänster. * Hantera kundärenden och betalningar. * Ta emot och lämna ut bilnycklar. * Köra bilar till och från bilförsäljare eller kund vid behov. * Hålla ordning och trivsel i reception och kundområde. * Utföra enklare administrativa uppgifter.
Dina personliga egenskaper * Serviceinriktad och positiv i kundkontakt. * Ansvarstagande och punktlig. * Flexibel och trivs med varierande arbetsuppgifter. * God organisationsförmåga och samarbetsvilja.