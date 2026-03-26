Receptionist 50% (med möjlighet till fler timmar)
Vi söker nu en engagerad och serviceinriktad receptionist på 50 % som vill bli en del av vårt team. Tjänsten passar dig som är flexibel och trivs i en roll där ingen dag är den andra lik. Under högsäsong (höst och vinter) samt vid ledigheter finns det goda möjligheter att arbeta fler timmar.
Om rollen
Som receptionist är du ofta den första kontakten för våra besökare och kunder, vilket gör din roll mycket viktig. Du kommer att arbeta tillsammans med en heltidsanställd receptionist och fungera som ett viktigt stöd i det dagliga arbetet.
Arbetsuppgifter inkluderar bland annat:
* Ta emot och välkomna besökare
* Hantera telefonsamtal och mejl
* Boka och administrera tider
* Utföra enklare administrativa uppgifter
* Säkerställa att receptionen alltid är representativ och välkomnande
* Stötta upp verksamheten där behov finns
Vi söker dig som:
* Är flexibel när det gäller arbetstider
* Har en positiv inställning och ett professionellt bemötande
* Är serviceinriktad, framåt och initiativtagande
* Trivs med att arbeta både självständigt och i team
* Har god organisationsförmåga
Vi erbjuder:
* En varierande och social roll
* Möjlighet till fler arbetstimmar under högsäsong och vid behov
* En arbetsplats med trevlig stämning och gott samarbete
Låter det som något för dig? Skicka in din ansökan redan idag!
Vi ser fram emot att höra från dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-17
E-post: info@adonissweden.se Arbetsgivare Adonis Estetik AB
(org.nr 559204-1577)
Evenemangsgatan 22 (visa karta
)
169 56 SOLNA Jobbnummer
9820796