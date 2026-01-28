Receptionist 50%
2026-01-28
Vi söker nu en serviceinriktad kundtjänstmedarbetare för ett konsultuppdrag hos Leksandsbostäder!
Som kundtjänstmedarbetare är du navet i hyresgästernas vardag. Du är den första rösten de hör när det uppstått ett fel i deras bostad och den trygga handen som guidar dem rätt i frågor om deras bostad. Det här är det perfekta uppdraget för dig som vill arbeta halvtid (50 %). Arbetstiden är förlagd till förmiddagar, måndag till fredag (ca 07:30-12:00). Uppdraget är en tidsbegränsad inhyrning med start omgående där du representerar både Randstad och Leksandsbostäder.
Ansvarsområden
Dina främsta uppgifter:
Hantera inkommande ärenden via telefon, mejl och besök.
Registrera felanmälningar och guida hyresgäster i frågor om deras bostad.
Administrera nycklar och samverka med fastighetsskötare för smidig service.Kvalifikationer
Vi letar efter dig som sprider positiv energi, även när telefonen ringer varm. För att trivas som konsult ser vi att du:
Har god vana av telefon och digitala system (gärna ärendehantering).
Är en fena på service och kommunicerar väl på svenska och engelska.
Är strukturerad och noggrann, även när tempot skruvas upp.
Meriterande: Erfarenhet från fastighetsbranschen eller kunskaper i arabiska/somaliska.Erfarenheter
Kontorsadministration
Erfarenheter
Randstad
Randstad

På Randstad vet vi att alla människor har en plats på arbetsmarknaden. Med verksamhet över hela landet och inom alla kompetensområden hjälper vi människor att hitta ett jobb som känns bra, och där de får möjlighet att växa, utvecklas och uppnå sin fulla potential. Med närmare 600 000 anställda i 38 länder är Randstad världsledande inom HR-tjänster, med målsättningen att bli världens främsta och mest uppskattade partner på arbetsmarknaden. Genom att kombinera vår passion för människor med kraften i dagens teknologi hjälper vi människor och företag att uppnå deras fulla potential. Vi kallar det Human Forward.
