Receptionist
2025-09-01
Vann Spa Hotell och Konferens är ett fyrstjärnigt hotell som ligger 23 km nordost om Lysekil. Hotellet har 156 rum, 8 konferenslokaler och 10 grupprum. Vårt SPA är 1 000 kvm stort med 8 pooler både ute och inne. Det finns ett flertal tränings-, behandlings- och avkopplingsformer att välja bland och allt detta i ett naturskyddsområde precis intill Gullmarsfjorden.
Vill du bli en i vårt goa receptionsgäng?
Som hotellreceptionist på VANN Spa Hotell Konferens är man det strålande leendet utåt i hotellets hjärta.
Du är det varma mottagandet som gästen möter när man kommer/ringer till oss.
Vår främsta uppgift är att i alla lägen tillgodose våra gästers önskemål. Mottagandet och omhändertagandet kombinerat med glädje för sitt arbete är vår främsta uppgift för att förgylla gästernas upplevelse samt överträffa dess förväntningar.
Arbetsuppgifter: Sedvanliga receptionsuppgifter såsom att ta hand om våra hotellgäster, in- och utcheckning, div. olika bokningar och förfrågningar via telefon, mail och Messenger samt kassahantering, försäljning osv.
Det kan även under vissa perioder bli aktuellt med kombinerat arbete på bokning- och konferensavdelningen.
Vi önskar att du är glad och positiv med en utmärkande utstrålning och att du ser lösningar där andra ser problem. Erfarenhet av sälj är en merit. Ett krav är att du ska vara ansvarsfull och flexibel. Vi värdesätter lojalitet, kreativitet samt att kunna se till helhet såväl som detaljer. Du skall behärska svenska och engelska i både skrift och tal.
Arbete sker dag- och kvällstid, både på vardagar och helger.
Vi söker nu 1 tjänst som är på 80% tillsvidare främst reception (men kan även bli kombinerat bokning och konferens under vissa perioder).
Tillträde snarast eller enligt överenskommelse för utbildning och introduktion. Intervjuer sker löpande.
Lön enligt kollektivavtal.
Har du frågor kring tjänsten, kontakta Receptionschef Cornelia Samuelsson, mail: cornelia.samuelsson@vann.se
Ersättning
Månadslön

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-01
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/28".

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
(org.nr 556633-1046) Arbetsplats
Vann, Reception Vann

Kontakt
Cornelia Samuelsson 0523-44200

Jobbnummer
9485901