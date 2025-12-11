Receptionist - Vikariat
ISS är ett av världens största tjänsteföretag och snart firar vi 80 år i Sverige! Med över 6500 medarbetare i landet, från norr till söder, levererar vi service som gör skillnad. Vi erbjuder våra kunder allt från städning till teknisk service, mat- och arbetsplatstjänster. Vi skapar arbetsplatser där människor trivs, företag växer och där hållbarhet är en självklarhet - socialt, miljömässigt och affärsmässigt. Våra medarbetare är hjärtat i det vi gör - och avgörande för att våra kunder ska känna sig trygga, sedda - och för att deras arbetsplatser ska blomstra.
Till vår verksamhet hos Epiroc, söker vi på ISS Facility Services en engagerad och positiv Receptionist. Vill du vara med och skapa en trivsam och tillmötesgående miljö och leverera service i världsklass? Då tycker vi att du ska söka den här tjänsten!
Om rollen
I rollen som Receptionist, blir du både kundens och ISS ansikte utåt och får därmed en viktig uppgift att skapa ett välkomnande och professionellt mottagande. Du bidrar till att vår tjänsteleverans fungerar smidigt samt för att skapa en trivsam och väl fungerande arbetsplats. Genom ett trevligt värdskap, tar receptionen emot och hjälper kund, besökare och anställda, så att alla receptionens besökare känner sig sedda och varmt välkomna.
Arbetsuppgifterna är varierande och innefattar bland annat:
• Att på ett serviceinriktat sätt välkomna, informera och vägleda kundens medarbetare och besökare.
• Besvara telefonsamtal och mail.
• Bemanna telefonväxel där du svarar och kopplar samtal till rätt mottagare
• Upprätthålla ordning och reda i reception och hela entréytan och därigenom förstärka kundens varumärke.
• Hantera ankomst- och avreseassistans som t ex taxibeställningar.
• Hantera övriga administrativa arbetsuppgifter, som post och paket.
• Lägga upp kundens nya medarbetare och underentreprenörer i inpassering system och tillverka passerkort.
• Sköta konferensrummen inklusive hantering och beställning av kaffe och lunch.
• Löpande dagligt underhåll av lokalerna, så att det är funktionellt samt ser rent och snyggt ut på allmänna ytor som vid pentry, mötesrum, korridorer och gemensamma ytor i stort.
Uppdraget bedrivs inom ramen för integrerad servicelösning där du, utöver ditt ansvarsområde, förväntas vara behjälplig inom andra områden inom verksamhetsservice. Vi söker dig som är prestigelös och vill ta ansvar för hela kontorsdriften och som uppskattar ett omväxlande arbete.
Vem söker vi?
Vi söker dig som är serviceinriktad, lyhörd, ansvarsfull och initiativtagande. Du trivs i rollen som företagsrepresentant och delar ISS Facility Services vilja att leverera service i världsklass samt att vårda och utveckla vårt partnerskap med Epiroc. Du kommunicerar obehindrat på svenska och engelska i såväl tal som skrift. Du har som lägst gymnasieutbildning samt goda IT-kunskaper och god systemvana. För att passa i rollen är du självgående och har god förmågan att ta egna initiativ. Du är serviceinriktad och har känsla för kvalitet samt är en problemlösare. Vidare krävs att du effektivt planera din tid då du kommer att arbeta med flera uppdrag parallellt och måste prioritera.
Vi erbjuder
Vi värderar mångfald och inkludering högt. Hos ISS Facility Services är alla människor lika mycket värda och har samma rättigheter och möjligheter. Våra medarbetare speglar samhällets mångfald, vilket både är en konkurrensfördel och en tillgång i vårt långsiktiga hållbara arbete. Vår inkluderande företagskultur stärker våra medarbetare, gör oss mer kreativa och produktiva samt skapar en attraktiv arbetsplats.
Tjänsten är ett vikariat för en föräldraledig medarbetare och förväntas pågå till 2026-11-15. under anställningen arbetar du heltid
Arbete utförs under dagtid, helgfria vardagar, med fåtal undantag vid speciella event. Arbete utförs uteslutande på plats i kunds lokaler, arbetet utförs delvis på Klerkgatan 21 och delvis gällerstavägen 117.
Planerat startdatum för tjänsten är i januari. Lön enligt avtal: Almega-Unionen.
Din ansökan
Vi hoppas att vi väckt ditt intresse och vi ser fram emot din ansökan! Rekryteringsprocessen kommer att ske löpande, så tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. I din ansökan bifogar du CV och personligt brev. P g a GDPR, hanterar vi ej ansökningar inkomna via mail. Vi rekryterar kompetensbaserat vilket innebär att processen innehåller tester, intervjuer och referenstagning. Vi vill göra dig uppmärksam på att vi skickar en länk med tester till dig så snart du har ansökt till tjänsten. Detta mail hamnar ibland i skräpposten, håll därför gärna utkik där.
