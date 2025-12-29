Rättslig expert inom dataskydd och digitalisering i Göteborg
2025-12-29
Varje år fattar Försäkringskassan 21 miljoner beslut som påverkar människors liv och hela samhället. Vi betalar ut cirka 260 miljarder kronor varje år. Det är allas skattepengar vi har hand om. Det är ett stort ansvar. Därför sätter vi oss in i varje ärende, följer lagar och regler, informerar och vägleder, bryr oss och visar omtanke. Det är ett jobb för dig som vill vara med och ta ansvar. Välkommen till Försäkringskassan.
Är du jurist och beredd att göra skillnad? Vi behöver fler jurister, som kan tänka strategiskt och kreativt.
Ansvar och arbetsuppgifter
Som rättslig expert arbetar du med styrning och stöd inom dataskydd och digitalisering. Detta innefattar även förvaltningsrätt, offentlighet och sekretess och övrig myndighetsjuridik. Du ger även stöd till övriga delar av myndigheten i arbetet med styrande dokument och deltar i arbetet med att ta fram interna styrdokument, till exempel riktlinjer i dataskyddsfrågor. Du deltar i arbetet med remissyttranden och framtagandet av författningsförslag inom ansvarsområdena. I arbetet ingår att hålla i utbildningar och att i stor utsträckning delta som juridisk expert i olika projekt och arbetsgrupper. Ditt fokus som rättslig expert kommer vara att bistå med juridisk expertkompetens i myndighetens utvecklingsarbete inom digitalisering. Du ska med utgångspunkt i djupa kunskaper om regelverken som styr digitaliseringsarbetet kunna representera Försäkringskassan i myndighetsövergripande samarbeten på digitaliseringsområdet.
Du kommer jobba i ett team där nyfikenhet, prestigelöshet och omtanke om kollegorna är en självklarhet. Som rättslig expert hanterar du sekretessbelagda uppgifter vilket ställer höga krav på rätt hantering. Därför är det viktigt att du som ska arbeta hos oss har högt säkerhetsmedvetande.
Vi söker dig som
• har juristexamen
• har mycket goda kunskaper inom dataskydd och digitalisering
• har förmåga att arbeta självständigt och ta ansvar för resultat med hög kvalitet
• är handlingskraftig
• har ett systematiskt och noggrant arbetssätt
• kan förstå och analysera komplexa frågor
• kommunicerar klart, tydligt och strukturerat
• uppskattar och har mycket god förmåga att samarbeta med andra.
Det är meriterande om du
• har erfarenhet av att arbeta med digitaliseringsfrågor, gärna på myndighet eller annan relevant uppdragsgivare, till exempel advokatbyrå
• är notariemeriterad eller har annan motsvarande domstolserfarenhet
• har erfarenhet av arbete med säkerhetskyddsrättsliga frågor
• har erfarenhet av samarbete med medarbetare inom olika områden
• har en god pedagogisk förmåga och kan förklara och förenkla komplicerade juridiska termer.
Ett antal tjänster, tillsvidare, heltid, med tillträde enligt överenskommelse. Provanställning kan bli aktuellt. I enlighet med Försäkringskassans riktlinje för säkerhet genomförs bakgrundskontroller i denna rekrytering. I denna rekrytering behöver vi förstärka våra kontor i Göteborg, Stockholm och Sundsvall.
Vill du veta mer om Försäkringskassan som arbetsgivare? Besök fk.se/jobbahosossKontakt
Chef: Ulrika Hedberg, tel 010-112 26 86. HR-specialist: Sofia Öhman sofia.ohman@forsakringskassan.se
010-113 45 10 (för frågor om rekryteringsprocessen). ST Behzad Barkhodaee, tel. 010-116 22 96, Saco-S Cecilia Silverson, tel. 010-115 26 18, Seko Eliza Grundström, tel. 010-115 34 02.Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast den 18 januari. Ladda gärna upp dina examensbevis, betyg och intyg i samband med din ansökan.
Har du skyddade personuppgifter eller ingen tillgång till bank-id ringer du den HR-specialist som finns namngiven i annonsen så får du hjälp med att skicka in din ansökan.
Vi ska i allt vi gör, agera med utgångspunkt i principen om alla människors lika värde, rättssäkerhet och med god service. Ersättning
