Räddningstjänsten Syd söker vakthavande befäl

Räddningstjänsten Syd är räddningstjänsten för kommunerna Burlöv, Eslöv, Kävlinge, Lund och Malmö. Vårt uppdrag är att förebygga olyckor och att snabbt och effektivt genomföra räddningsinsatser av olika slag. Varje dag gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv.
I rollen som vakthavande befäl blir du en del av Räddningscentralen som ansvarar för utalarmering och övergripande ledning av räddningsinsatser i 21 av Skånes 33 kommuner. Vi arbetar med att larma ut räddningsresurser, planera beredskap, kommunicera med allmänhet och media vid olyckor samt samverka med andra aktörer i det skadeavhjälpande arbetet. Tillsammans med kollegor i flera olika befattningar och kompetenser kommer du att stödja pågående räddningsinsatser och ledningen av resurserna inom Räddningscentralens område.Publiceringsdatum2025-08-22Arbetsuppgifter
Som vakthavande befäl i RC Syd har du det övergripande ansvaret för ledningen inom Räddningsledningssystem Syd. Du rapporterar till vakthavande räddningschef och styr räddningsledningssystemet utifrån det totala hjälpbehovet, gällande lagstiftning och gemensamma inriktningar från räddningscheferna.
Du sätter ramarna för räddningsinsatsernas avsikt, resursanvändning, tidsplan och geografiska avgränsning. Vid flera pågående insatser prioriterar och fördelar du resurser ur ett helhetsperspektiv.
I rollen leder du arbetet i räddningscentralen, ansvarar för kontinuerlig omvärldsbevakning och samverkar med lokala och regionala aktörer. Utöver skifttjänstgöring ingår även dagtidsarbete, där du bland annat kan:
* Leda utvecklingsprojekt och hantera löpande driftsfrågor
* Utbilda och informera kollegor och samverkanspartners
* Planera och leda större insatser vid förutsedda händelser
* Fungera som samverkansperson gentemot andra aktörerKvalifikationer
För att vara aktuell för tjänsten behöver du ha brandingenjörsexamen med påbyggnadsutbildning RUB, räddningsledare A, MSB:s ledningskurs Styrkeledare eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Du behöver vara svensk medborgare, behärska svenska väl i både tal och skrift samt inneha B-körkort.
Vi söker dig som har en god förståelse för räddningstjänstverksamhet och en gedigen förståelse för hur olyckor och kriser påverkar samhället. Du har god kännedom om relevant lagstiftning och erfarenhet av att arbeta med större och komplexa räddningsinsatser.
Som person är du trygg, stabil och har hög personlig mognad. Du är självgående och tar ansvar även under pressade förhållanden. Rollen kräver att du är kommunikativ och kan samarbeta väl med olika aktörer. Du lyssnar, kommunicerar och hanterar konflikter på ett konstruktivt sätt samt har lätt för att ge och ta emot feedback. I arbete med projekt och verksamhetsutveckling är du målmedveten och noggrann, och du leder arbetet med tydlig målstyrning och uppföljning. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
I den här rekryteringen arbetar vi med löpande urval. Varmt välkommen med din ansökan!
ÖVRIGT
Tjänsten är en tillsvidareanställning, där provanställning kan komma att tillämpas. Tillträde sker enligt överenskommelse. Rollen är placerad i säkerhetsklass.
Du kommer tillhöra enheten för insats och ledning och har din arbetsplats på Räddningscentralen vid Hyllie brandstation i Malmö.
Vi har tagit bort det personliga brevet från ansökningsprocessen och ersatt det med urvalsfrågor. Vänligen besvara dessa när du skickar in din ansökan dina svar är en viktig del av vårt urvalsarbete.
Rekryteringsprocessen inleds med en första intervju som kombineras med ett case. Därefter följer en andra intervju där du inför samtalet får genomföra ett personlighetsformulär och ett logiktest. Processen avslutas med referenstagning.
Kontakt till fackliga organisationer kan förmedlas via HR hrsupport@rsyd.se
Vänligen inkom med din ansökan snarast, dock senast den 12/9. Välkommen med din ansökan! Ersättning
Sista dag att ansöka är 2025-09-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C272822". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Räddningstjänsten Syd
(org.nr 222000-1909) Arbetsplats
Räddningstjänsten Syd, Insats och ledning Kontakt
HR-konsult
Emilia Kristoffersson emilia.kristoffersson@rsyd.se 0706047725 Jobbnummer
9471650