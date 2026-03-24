Räddningspersonal i beredskap, RiB
Smedjebackens kommun ligger naturskönt vid starten av Strömsholms kanal och erbjuder en unik kombination av landsbygdens lugn och närhet till både storstad och naturupplevelser. Här finns goda möjligheter för dig som vill arbeta och bo i en inspirerande och växande miljö, där samhällsutveckling och hållbarhet är i fokus. Med en stark gemenskap, ett rikt kulturutbud och vacker natur erbjuder Smedjebacken både en trivsam arbetsplats och en plats att växa och trivas på. Välkommen att bli en del av oss!
Välkommen till Smedjebackens kommun!
Vi är en kommun som med god och stabil ekonomi som grund och med invånarna i fokus arbetar aktivt med utveckling där målet är bästa möjliga verksamhet. Som arbetsgivare är vår styrka prestigelöshet, dialog och korta beslutsvägar. Vi är övertygade om att vi tillsammans kan leva upp till vår värdegrund där välkomnande, engagemang, trygghet och framtidstro är våra ledord.
Räddningstjänsten
Räddningstjänsten tillhör kommunstyrelseförvaltningen i Smedjebackens kommun. Vi har en brandstation på Kyrkogatan i Smedjebacken. Där arbetar tre medarbetare dagtid med förebyggande verksamhet, administration, material och fordon.
Vi har avtal med Räddning i Samverkan, RiS, som är en räddningsregion som ger befälsledning och stöd vid insatser.

Dina arbetsuppgifter
• Ingå i beredskapsstyrka var 4:e vecka.
• Beredskapen är dygnet runt i 7 dygn (168 timmar).
• Första räddningsfordonet ska lämna stationen efter 5 minuter. D.v.s. du ska åka från din huvudarbetsplats eller bostad till brandstationen, byta om till dina skyddskläder och ta plats i brandbilen på 5 min.
• Även andra arbetsuppgifter kan förekomma och arbetets innehåll och förutsättningar kan komma och att förändras över tiden.Kvalifikationer
Vi vill att du :
• Är frisk och har god kondition
• Har körkort för bil och gärna inneha C-körkort
• Bor och arbetar inom ett avstånd av max 5 min färdväg från brandstationen
• Har ett intresse för att hjälpa människor i nöd
Meriterande:
• Erfarenhet av liknande arbetsuppgifter
• Sjukvårdserfarenhet
• C-körkort och andra behörigheter, t ex förarbevis, motorsåg, skylift m.m.Dina personliga egenskaper
Kunna samarbeta i grupp och vara stresstålig.
Vi erbjuder
• Det är en deltidstjänst som är ett komplement till din huvudanställning.
• Provanställning kan komma att tillämpas.
• Lön enligt gällande RiB-avtal.
• Utbildning och övning som är en förutsättning för att klara av arbetsuppgifterna idag och i framtiden.
• Anställningen kommer under dessa förutsättningar att inledas med en visstidsanställning.
Vi erbjuder en arbetsplats i en välkomnande kommun med engagemang, trygghet och framtidstro. Vi tror på dialogen som verktyg för utveckling och värnar om korta beslutsvägar och prestigelöst förhållningssätt. Arbetsmiljöarbetet står i fokus där målsättningen är att arbetslivet ska vara hållbart, hälsosamt och tryggt
för alla medarbetare. På Smedjebackens kommuns hemsida kan du läsa vidare om de förmåner vi erbjuder.
Vi undanber oss vänligt men bestämt all kontakt med annonsörer och bemanningsföretag i rekryteringsprocessen då urval av rekryteringskanaler redan bestämts för denna rekrytering.
På Smedjebackens kommuns hemsida kan du läsa hur vi hanterar dina personuppgifter enligt GDPR. All rekrytering sker digitalt och via vår externa länk till rekryteringssystemet Webcruiter. Vid problem av registrering av CV, var god kontakta Webcrutiter support.
Om du har skyddade personuppgifter, kontakta personalavdelningen genom kommunens växel på telefon 0240-660 000 så får du hjälp med din ansökan.
Kontaktinformation
Peter Danielsson, Räddningschef, peter.danielsson@smedjebacken.se
BRF, 0702828005
Kommunal, 0240660392
Arbetsplats
Kyrkogatan 21
777 30 Smedjebacken Ersättning
. Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "5096536663". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Smedjebackens kommun
(org.nr 212000-2205), http://www.smedjebacken.se Kontakt
Kommunal 0240660392 Jobbnummer
9816182