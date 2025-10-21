Radaroperatör, Övnings- och skjutfältsdetaljen Karlsborg
2025-10-21
Vill du vara en del av Försvarsmaktens utveckling där du får möjlighet att stödja huvuddelen av Sveriges förband? Trivs du med att hålla många bollar i luften? Då kan du vara rätt person för oss!
Om befattningen
Som radaroperatör vid övnings- och skjutfältsdetaljen Karlsborg ingår du i ett arbetslag där du kommer att utgöra en viktig kugge. Att jobba på ett skjutfält innebär väldigt varierande arbetsuppgifter, där huvuddelen av uppgifterna riktar sig mot att förbanden ska kunna genomföra kvalitativa övningar. Då vi är en liten arbetsplats där vi löser en stor mängd varierande arbetsuppgifter är det viktigt att man är öppen för att lösa uppgifter som även ligger utanför sitt ansvarsområde. Detaljen jobbar som ett lag med förbandens verksamhet i centrum. För att alltid kunna leverera stöd till förbandens verksamhet strävar vi efter hög grad av redundans vad gäller kompetenser inom arbetslaget. Detta medför att det finns stor möjlighet till personlig utveckling mot önskade kompetenser.
Det vi nu söker är en radaroperatör med ansvar för skjutfältsövervakning/ säkerhet för förbanden som skjuter skarpt på våra två skjutfält. För att lösa uppgiften används både radar, kameror och drönare. När övervakning ej sker ingår man i den dagliga driften av skjutfälten.
Under anställningen kommer en betydande utbildning ske för att kunna tjänstgöra som radaroperatör.
För information om Skövde garnison och Garnisonsenheten vänligen se annons på www.forsvarsmakten.se/lediga
jobb
Om Övnings- och skjutfältsdetaljen Karlsborg
Övnings- och skjutfältsdetaljen Karlsborg består av tre officerare och fyra civilanställda. Detaljens uppgift är att stödja förband med förutsättningar för att kunna bedriva övning och skarpskjutningar på Försvarsmaktens fält runt Karlsborg. Det innefattar att stödja med övervakning vid skarpskjutning med radar och/eller båt samt tillse att det finns tillgång till målmateriel. Att hålla god ordning på de två skjutfält, två skjutbanor, fyra övningsfält, ett övningshus, brandbana och handgranatsbana samt flertalet värmestugor som finns på övningsfälten ingår också i arbetsuppgifterna.Publiceringsdatum2025-10-21Kvalifikationer
• Körkort klass B
• God fysisk hälsa - arbetsplatsen tränar enligt FMFysS och har fastställda fyskravDina personliga egenskaper
Som person bör du vara ansvarstagande, ordningsam och lösningsfokuserad. Du måste ha god samarbetsförmåga, personlig mognad och vara analytisk i säkerhetsarbetet. Du är lojal mot fattade beslut och agerar prestigelöst.
Befattningen passar dig som kan förstå och analysera komplexa situationer och problem. Du har lätt för att kommunicera och skapa kontaktnät, såväl inom Försvarsmakten som utanför. Du växlar på ett självklart sätt mellan självständigt arbete och lagarbete. Vårt mål är att ge bästa möjliga stöd till förbanden.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Meriterande
* Tjänstgjort i övervaknings-/ ledningscentral
* God datavana
* Radar/ sambandsutbildad
* Drönarkompetens
• Godkänd värnpliktsutbildning
• Utbildad/ tjänstgjort som gruppchef (GSS/K) inom Försvarsmakten
• Utbildad/ tjänstgjort som chef/ ledare inom Hemvärnet
För att myndighetens uppdrag ska vara framgångsrikt förutsätts att alla medarbetare uppträder enligt den värdegrund som finns. Försvarsmaktens värdegrund slår vakt om alla människors lika värde, rättvisa och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheter (läs mer på www.forsvarsmakten.se).
Övrigt
Goda möjligheter till balans mellan arbete och fritid.
Kvälls- och helgtjänst förekommer regelbundet.
Tjänsteresor såväl med som utan övernattning förekommer, både för att stödja inom egen avdelning och för att stödja Försvarsmaktens övningsverksamhet.
Fysisk träning genomförs under arbetstid mot utsatta mål och krav.
Detta är en civil tillsvidareanställning på heltid vilken inleds med sex månaders provanställning.
Arbetsorten är Kråks skjutfält, Karlsborg.
Tillträdesdatum enligt överenskommelse.
Välkommen med din ansökan senast 2026-01-12
Din ansökan ska innehålla CV samt ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning.
För upplysningar om befattningen kontakta:
Chefen Övnings- och skjutfältsdetaljen Karlsborg Daniel Långh på tfn 010-826 50 00, begär koppling till mobiltelefon
För information om rekryteringsprocessen kontakta:
HR-generalist Eva Emanuelsson, tfn 010-826 50 00
Fackliga företrädare:
Försvarsförbundet Britt Dahlman, SEKO-F Crister Florin, båda nås via växeln på tfn 010-826 50 00
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:
Skaraborgs regemente, P 4 har verksamhet från Älvdalen i norr till Remmene i söder. Ledningen sitter i Skövde där huvuddelen av värnpliktsutbildningen sker. Regementets uppgift är att rekrytera och utbilda värnpliktiga och personal till två pansarbataljoner, ett tungtransportkompani och ett brigadspaningskompani. P 4 ansvarar också för en brigadstab som vid kris och krig ska leda stora delar av arméns förband.
Läs gärna mer på https://www.forsvarsmakten.se/p4
Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, på hemmaplan såväl som runt om i världen.
I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
