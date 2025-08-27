R&D Specialist till Nutifood Sweden
2025-08-27
Nutifood Sweden AB befinner sig i en omstruktureringsfas och till verksamheten i Bjuv söker vi nu utvecklingsorienterad och strukturerad R&D specialist. Tjänsten är visstidsanställning på deltid, ca 30-35 timmar per vecka med tillträdesdatum snarast och som sträcker till slutet av mars.
Du erbjuds en kvalificerad och utvecklande tjänst i en internationell miljö. Nutifood kännetecknas av korta beslutsvägar, en hög ambitionsnivå och professionalism.
Företaget tillverkar produkter för känsliga konsumenter såsom spädbarn och äldre, vilket innebär att produkterna är hårt reglerade i lagstiftningen. Därför är det viktigt att du sätter dig in i och håller dig uppdaterad om relevant livsmedelslagstiftning, för att företaget ska kunna leva upp till de krav som myndigheterna ställer.
Utvecklingen av nya produkter innebär att du måste anpassa produkternas närings-sammansättning så att den är optimal för den tänkta åldersgruppen. Produkterna måste också utformas utifrån produktionsprocesser så att tillverkningen blir så effektiv som möjligt. Arbetet innebär kontinuerlig avstämning mot kund och målet är att ta fram produkter som uppfyller kundens krav på konkurrenskraftighet samt konsumenternas förväntningar på hög kvalitet.
Du kommer samarbeta med bolagets kunder vad det gäller produktutveckling? Vill du också arbeta nära funktionerna inom företaget för kvalitet, inköp och ekonomi? Trivs du i en självständig roll samtidigt som du också ingår i olika team/projekt? Då kan detta vara jobbet som du söker.
Genom vårt forskningscenter NNRIS har du även samarbete med våra kollegor på moderbolaget i Vietnam liksom med olika universitet och forskningsinstitut.
Tjänsten rapporterar till VD
Vem är du?
Du har en universitets-/högskoleutbildning inom livsmedel (kemi, nutrition eller teknik) alternativt att du har en annan relevant akademisk examen.
Vi tror att du minst har 1-2 års erfarenhet av liknande arbetsuppgifter och ansvarsområden inom ett tillverkande företag inom livsmedelsindustrin. Du har kunskap om HACCP, GMP, Codex, Asien och EU:s regelverk. Kunskap om kosttillskott är meriterande.
Har du även tidigare erfarenhet av en internationell miljö, i synnerhet mot Asien är det värdefullt.
Vi ser det som en fördel om du har erfarenhet av projektarbete och processutveckling.
Du behärskar svenska, engelska i tal och skrift samt har goda kunskaper i Office-paketet, framför allt i Excel. Det är även en fördel om kunskaper i vietnamesiska språket finnes.
Som person är du positiv, drivande, kommunikativ, utvecklingsorienterad och resultatinriktad. Vidare är du noggrann och har ett sinne för detaljer samt är strukturerad. Du har också ett stort intresse för innovation och öppenhet för nya idéer.
Läs mer om verksamheten på https://nutifoodsweden.com/sv/
(Sverige) och https://nutifood.com.vn/en
Sista dag att ansöka är 2025-09-07
(org.nr 559159-6712), https://nutifoodsweden.com/sv/
Södra vägen 2 (visa karta
267 39 BJUV Kontakt
