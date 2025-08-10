R&D Manager till Volution Sweden AB
2025-08-10
Vill du vara med och skapa en bättre inomhusmiljö för människor över hela världen?
Om rollen
Volution Sweden AB söker nu en engagerad och strategisk R&D Manager som ska leda vårt arbete med att förbättra och utveckla våra befintliga produkter i enlighet med gällande lagkrav och kommande EU-direktiv. Samtidigt kommer du att bidra till utvecklingen av innovativa lösningar och nya produkter som stärker vår position på marknaden. Rollen är bred och kombinerar operativa insatser med strategiskt arbete inom produktutveckling, kvalitet och hållbarhet. Du leder ett team om fyra medarbetare inom mekanikkonstruktion, ISO och Compliance och har även många internationella kontaktytor och samarbeten på gruppnivå.
Ansvarsområden
Projektleda och koordinera utveckling och förbättring av befintliga produkter, med fokus på kvalitet, hållbarhet och effektivitet. Fokus på varumärkena Pax, Fresh, Klimatfabriken och Reton.
Identifiera och utveckla nya produkter inom värme och ventilationsprodukter för att möta marknadsbehov och trender.
Samordna aktiviteter med externa elektronikdesigners och leverantörer för att säkerställa teknisk dokumentation och efterlevnad av regelverk.
Följa upp och implementera förändringar kopplade till EU-direktiv och lagefterlevnad.
Som medlem i ledningsgruppen kommer du att rapportera direkt till VD och ta en central roll i våra strategiska beslut. Placering är antingen på vårt huvudkontor i Växjö eller vår site i Hälleforsnäs.
Vi söker dig med erfarenhet inom produktutveckling, förbättringsarbete och tekniskt ledarskap. Har du en teknisk universitetsutbildning är det en stark fördel men inget krav. Du har ett starkt intresse för innovation och förmågan att balansera arbete med både befintliga produkter och nya initiativ. Din förståelse för formella krav och säkerhetsstandarder är god, och du har erfarenhet av att arbeta med externa partners. Flytande svenska och goda kunskaper i engelska är ett krav. Du är en naturlig ledare med förmågan att inspirera ditt team att nå gemensamma mål.
Vi erbjuder
Volution Sweden AB, en del av Volution Group, är en ledande aktör inom ventilation och inomhusmiljö. Hos oss får du möjlighet att arbeta med högkvalitativa produkter och avancerad teknik, samtidigt som du bidrar till hållbarhet och innovation. Vi erbjuder en dynamisk arbetsmiljö och en kultur där samarbete och långsiktiga relationer står i centrum.
I denna rekrytering samarbetar vi med Stella Rekrytering & Ledarskap. Vid frågor om rollen, vänligen kontakta ansvarig konsult Elin Dresch på 072 214 23 87 eller Frida Grandt på 072 148 38 17. Vi ser fram emot din ansökan senast den 20/8. Då vi står inför en kommande semesterperiod kan återkoppling komma att ske först från v33 och framåt.
Om Volution Sweden AB
Volution Sweden AB är Nordens marknadsledande producent av ventilationsprodukter för hemmet. Vi har geografisk spridning i Europa, Asien samt Nord- och Sydamerika, med huvudkontor i Växjö. Med vår starka portfölj av varumärken såsom Fresh, Pax, Klimatfabriken och Reton finns vi närvarande i bostadens alla rum, med målet att skapa en sund och hållbar inomhusmiljö i hemmet. Hemmet är vår viktigaste plats och vi spenderar mer och mer tid inomhus. Ett gott inomhusklimat är därför viktigare än någonsin. Vi arbetar aktivt med produktutveckling och digitalisering av såväl vår tillverkning som försäljningsprocess.
I Sverige är vi drygt 90 anställda och omsätter ca 395msek. Volution Sweden är en del av Volution Group PLC med ca 2 700 anställda och totalt 4,9 miljarder i omsättning. Läs mer om oss: www.volutiongroup.se
