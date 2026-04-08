R&D Technician / Technical Support Engineer
Vi söker en R&D Technician / Technical Support Engineer - för dig som vill jobba i teknikens framkant
Gillar du teknik som faktiskt gör skillnad på riktigt? Och tycker du att jobbet ska vara något man brinner för, inte bara gör? Är du tekniskt nyfiken, lösningsorienterad och trivs i en innovativ miljö där du har friheten och drivkraften som "din egen" - men tryggheten, stödet och möjligheterna i ett etablerat bolag? Då kan det här vara rollen för dig!
Vi tror på en enkel sak:
Du måste tycka om det du gör - annars blir du inte riktigt bra på det.
Ahlberg Cameras grundades för över 40 år sedan och tillhandahåller högkvalitativa strålningståliga system för visuell inspektion, CCTV och belysning samt kundanpassade lösningar för alla typer av kärnkraftsreaktorer, forskningslaboratorier och kärnavfallsanläggningar. Vi har sålt våra produkter till över 200 reaktorer i 35 länder. Vi erbjuder nyckelfärdiga lösningar som omfattar design, installation, utbildning, underhåll och support vid driftstopp. Vårt mål är att leverera premiumprodukter som ökar säkerheten och minskar driftskostnaderna tack vare användarvänlighet och effektivare processer.
I denna process samarbetar Ahlberg Cameras med Personal Roslagen AB.
Om rollen
Som R&D Technician / Technical Support Engineer kommer du att arbeta nära vårt utvecklingsteam med att kravställa, testa och verifiera produkter under utveckling. Du är en viktig länk mellan utveckling, produktion, kvalitet och kunder. I rollen som Technical Support Engineer, kommer du jobba globalt ute hos våra kunder med installation, service och felsökning.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
Vara den trygga länken mellan utveckling och produktion
Dokumentera och rapportera tekniska resultat
Stödja ingenjörer i utvecklingsprojekt
Delta i felsökning och förbättringsarbete
Säkerställa att produkter uppfyller krav och standarder över hela produktens livslängd
Arbetet innebär internationella resor till våra kunder (ca 6-8 veckor/år)
Vi söker dig som:
Har en teknisk utbildning (t.ex. inom elprogrammet, teknikprogrammet, elektronik eller liknande)
Har erfarenhet av och gillar att felsöka, gillar produktutveckling och testning
Är noggrann och strukturerad, har ett utvecklat omdöme och sinne för att passa både i teamet och ute hos kund
Är villig att resa i tjänsten
Befinner dig på en plats i livet där ditt arbete får utrymme och stabilitet
Har god problemlösningsförmåga med det egna drivet som grund. Tänk själv
Har god fysik och gillar ett sunt levnadssätt
Talar och skriver svenska och engelska obehindrat
Är villig att säkerhetsprövas och drogtestas
Meriterande:
Erfarenhet av testutrustning
Erfarenhet av att läsa och förstå tekniska ritningar både el och mekanik
Erfarenhet från tillverkningsindustri eller R&D-miljö
Tekniskt erfaren och intresserad av många typer av teknik, elektronik och mekanik
Vi erbjuder:
En spännande, utvecklande och trygg roll i ett innovativt företag som vågar tänka utanför boxen
Möjlighet att arbeta med ny teknik och utveckling
Ett engagerat, kompetent och roligt team som månar om varandra
Friskvård på arbetstid
Flextid
Sex veckors semester
Låter det som du? Skicka in din ansökan så snart som möjligt - vi rekryterar löpande till denna spännande tjänst! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-08
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Personal Roslagen AB
761 30 NORRTÄLJE
