2026-01-05
En ögonblicksbild av din dag
Föreställ dig en arbetsdag där du gör skillnad! Som Quality Professional kommer du att arbeta med meningsfulla projekt som syftar till att utveckla och underhålla vårt integrerade ledningssystem. Du kommer att vara en nyckelperson i att säkerställa att kvalitet sätts i fokus, vilket i sin tur påverkar våra kunder och Siemens Energys övergripande mål. I en kultur präglad av samarbete och kontinuerlig förbättring kommer du att koordinera internrevisioner och ledningens genomgång, samt analysera resultat för att identifiera förbättringsområden. Du trivs när du får hjälpa andra och skapa förutsättningar för rätt kvalitet genom tydliga riktlinjer.
Hur du kommer att påverka
* Du kommer att säkerställa att vårt integrerade ledningssystem fungerar effektivt och efterlevs i hela organisationen.
* Du driver efterlevnad och främjar engagemang kring kvalitetskrav och processmognad.
* Du koordinerar internrevisioner och ledningens genomgång för att säkerställa kontinuerlig förbättring.
* Du hjälper till att utbilda kollegor inom SAP, vilket stärker vår interna kompetens.
* Du besvarar och bevakar spårbarhetsfrågor för att säkerställa att spårbarhet upprätthålls i våra maskiner.
Vad du medför
* Du har erfarenhet av att arbeta med integrerade ledningssystem på stora industriella företag och brinner för att skapa engagemang och efterlevnad.
* Du har goda kunskaper i ISO 9001, 14001, 45001 och 50001.
* Du är gärna certifierad internrevisionsledare.
* Du har goda kunskaper i SAP, särskilt inom QM och SM-modulerna.
* Du har en förståelse för kvalitetskrav och spårbarhet i maskiner och produkter.
* Du har förmåga att utbilda och stötta kollegor inom bland annat SAP och spårbarhetsfrågor.
* Du kan arbeta tvärfunktionellt och bygga förtroende och nätverk i organisationen.
Om teamet
Välkommen till Quality Management, ett engagerat team som med helhetssyn arbetar nära verksamheten för att skapa förutsättningar för rätt kvalitet genom hela företaget. Vi samarbetar tvärfunktionellt, delar kunskap och stöttar varandra för att driva förbättringar och tillsammans möta interna och externa krav. Tillsammans skapar vi en kultur av kvalitet och engagemang där varje medarbetare spelar en viktig roll.
Inom divisionen Gas Services erbjuder vi energilösningar med noll eller låga utsläpp baserat på våra gasturbiner samlade under ett tak och tillsammans med ångturbiner samt generatorer. Genom service, modernisering och digitalisering av den levererade flottan skapar vi möjligheter för ett minskat klimatavtryck.
Vi kan erbjuda dig förmånliga anställningsförmåner såsom arbetstidsförkortning, förskottssemester, friskvårdsbidrag och ev. möjlighet till flexibel arbetsplats.
Vilka är Siemens Energy?
På Siemens Energy är vi mer än bara ett energiteknikföretag. Vi möter den ökade efterfrågan på energi i mer än 90 länder samtidigt som vi bidrar till att skydda vårt klimat. Med ca 100,000 engagerade anställda genererar vi inte bara elektricitet till mer än 16% av världens befolkning, utan vi använder också vår teknologi för att skydda människor och miljön.
Vårt globala team är engagerar sig i att göra hållbar, pålitlig och ekonomiskt överkomlig energi till verklighet genom att tänja på gränserna för vad som är möjligt. Vi förvaltar ett 150-årigt arv av innovation som uppmuntrar oss att söka efter personer som stödjer vårt fokus på reducering av koldioxidutsläpp, nya teknologier och energiomvandling.
Hur kan du göra skillnad på Siemens Energy? Titta här: https://www.siemens-energy.com/employeevideo
Vårt engagemang för mångfald
Som tur är, så är vi alla olika. Genom mångfald genererar vi kraft. Vi drivs framåt av inkludering och vår gemensamma kreativa energi kommer från ca 130 olika nationaliteter. På Siemens Energy ser vi mångfald som något självklart - oavsett etnisk bakgrund, kön, ålder, religion, identitet eller funktionsvariation. Vi ger samhället energi, hela samhället, och vi diskriminerar inte utifrån våra olikheter.
Tveka inte - skicka in din ansökan via https://jobs.siemens-energy.com/en_US/jobs
eller https://siemensenergy.avature.net/internalcareers
, id nr 281339 senast 2026-01-19
Löpande urval tillämpas, tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
För frågor om tjänsten kan du kontakta rekryterande chef Julia Bahri på julia.bahri@siemens-energy.com
För frågor gällande rekryteringsprocessen kontakta ansvarig rekryterare Johanna Sangrud på johanna.sangrud@siemens-energy.com
Vi undanber oss all kontakt med bemannings- och rekryteringsföretag, eller annonsförmedlare.
Placeringsort: Finspång
Fackliga representanter:
Unionen, unionen.finspang.se@siemens-energy.com
Sveriges Ingenjörer & SACO, asi.se@siemens-energy.com
Ledarna, Anders Fors, anders.fors@siemens-energy.com
IF Metall, Mikael Malmgren, mikael.malmgren@siemens-energy.com
Sista dag att ansöka är 2026-01-19
