Quality Hotel The Weaver söker kockar (extra)
Nordic Choice Commercial Services AB / Kockjobb / Mölndal Visa alla kockjobb i Mölndal
2025-09-01
, Göteborg
, Partille
, Härryda
, Kungsbacka
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Nordic Choice Commercial Services AB i Mölndal
, Göteborg
, Stenungsund
, Borås
, Varberg
eller i hela Sverige
Det finns en anledning till att det är just du som önskar att jobba i Strawberry. Du ser möjligheter på våra 100 destinationer. Du tror du kommer passa in i vår mångfald bland 18.000 anställda. Du är exalterad över våra fantastiska hotellkedjor och du har energi, mod och begeistring så det räcker och blir över. Vill du veta mer om oss? Vi ser fram emot din ansökan!
Quality HotelTM är en del av Strawberry.
Är du redo att skapa oförglömliga gästupplevelser?
På Quality HotelTM The Weaver är ingen dag den andra lik - tack och lov! I ena stunden serverar vi mat till stamgästen på affärsresa, medan du nästa stund är det hockeylaget med guldmedaljen i handen som ska serveras mat. Nu söker vi en kock som tillsammans med Food & Beverage-teamet ska skapa smakfulla matupplevelser för alla våra hotell- och konferensgäster.
En stor del av hotellupplevelsen handlar om fantastiska matupplevelser. Det ska både smaka fantastiskt och serveras med ett leende! Men det är många trådar som dras innan gästen tar sin första tugga.
Nyfiken på vad rollen innebär?
• Rollen innebär att planera för dagen, laga luncher, a la carte samt att laga sällskapsmenyer i linje med våra koncept.
• Vi följer rutiner för ekologiska produkter och kraven för källsortering.
• Lagar kopplade till hälsa, miljö och säkerhet kommer också att vara din högsta prioritet!
• Arbetstiden kommer att innebära arbete kväll och helg.
Låter detta som du?
• Du älskar att laga mat och skapa positiva upplevelser för gästerna.
• Du har positiv energi som sprider sig och inspirerar andra.
• Du är noggrann samtidigt som du är kreativ och vill bidra till minskat matsvinn.
• Du trivs i en snabb och dynamisk miljö och kan hantera nästan allt som dagen bjuder på.
• Du har en särskild talang för att hitta den bästa vägen framåt.
• Du är en lagspelare, och dina kollegor ser dig som tillgänglig och stöttande.
• Erfarenhet inom a la carte är ett plus.
Varför välja Quality Hotel & Strawberry?
Vi erbjuder mer än bara ett jobb - vi erbjuder en plats där du kan växa, både personligt och professionellt. På Quality Hotel tror vi på generös gästfrihet, och det gäller även vår personal. Hos oss får du:
• En dynamisk och snabb arbetsmiljö där ingen dag är den andra lik.
• Möjligheter till karriärutveckling och tillväxt inom Strawberry-gruppen.
Tjänsten är en extra vid behovs anställning
Om Quality Hotel
Quality Hotel är utformade för att vara den perfekta destinationen för varje ögonblick - oavsett om det handlar om en familjeträff, en affärskonferens eller bara en natt borta. Med vår inbjudande atmosfär, pålitliga service och prisvärda ser vi till att varje gäst känner sig välkommen, bekväm och avslappnad. Vi har över 60 hotell utspridda över Norden.
Om Strawberry
Strawberry är inte vilket företag som helst i hotellbranschen - vi är en rebell med ett varmt, bultande hjärta. Strawberry är en portal till en värld av mer än 240 hotell, 120 restauranger och 20 spaanläggningar, där vi skapar tusentals upplevelser varje dag. Strawberry bygger på våra kärnvärden: energi, mod och entusiasm. Vårt team, bestående av 20 000 skickliga medarbetare från mer än 166 länder, är det som får oss att växa.
Förbered dig på att skapa oförglömliga gäst ögonblick tillsammans med oss!
Ansök idag för att bli en del av vårt team och skapa oförglömliga gästupplevelser! Vi går igenom ansökningarna löpande, så vänta inte - tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdatum. Ersättning
Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Nordic Choice Commercial Services AB
(org.nr 556106-6050) Arbetsplats
Quality Hotel The Weaver Jobbnummer
9485169